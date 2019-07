Se alle billederne: Fjordbyens Helge - 111 år med røg i skorstenen

Fakta

Salondamperen Alexandra af Flensborg er bygget i 1908 hos Janssen & Schmilinsky i Hamborg til Flensborgs, Egernsunds og Sønderborgs forenede Dampskibsselskab. Overtaget af Förde Reederei i Flensborg i 1936.





Den 30. august 1975 sejlede Alexandra sin sidste tur som linjeskib i ordinær drift på Flensborg Fjord og lægges op.



I 1979 stiftede lokale kræfter en bevaringsforening for Alexandra.



I 1982 blev Alexandra anerkendt som kulturelt mindesmærke.



I 1986 modtog bevaringsforeningen Alexandra som gave på betingelse af, at den renoveres og sættes i drift.



Efter et længere værftsophold for bl. a. skrogrenovering i Arnis på Slien sættes Alexandra i drift igen i sommeren 1989.



Sponseret af en sparekasse fik Alexandra i Hamborg i 1997 en større maskinoverhaling.



I 2006 udførtes på værft i Arnis en omfattende renovering af stål agterude og i bunden.



I vinteren 2016-2017 installeres ny kedel på værft i Husum.



Alexandras hoveddata: Længde ca. 37 m, bredde 7 m, dybgang 3 m.



Fremdrift: Compound-dampmaskine på omkring 420 hk. Topfart 12 knob.



Tilladt passagertal: 150, besætning 13-15 incl. restaurant om bord. (Godkendt passagertal i 1908: 589!)



Alexandras nært beslægtede Albatros fra 1912 blev i 1971 af Alexandra slæbt til feriecenter Damp 2000, hvor den siden har været udstillet på stranden.



Scener med Alexandra i Sønderborg indgår i den danske film "I krig og kærlighed" fra 2018. sosn