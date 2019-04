Se alle billederne: Damperens søgelænder er af tyl

Et andet sted - fra ratkonsollen i styrehuset og ud til roret agter - går en kæde, der er synlig flere steder på modellens dæk. Også den detalje er et resultat af modelbyggerens kreative tænkning.

- Vi har hygget os. Jeg er glad, når jeg laver sådan noget. Jeg elsker at bygge, lyder det fra Søren Busch, mens modellens glasmontre for en stund er løftet af.

Omkring de 600 timer fordelt over et lille halvt år er ikke skudt helt ved siden af, vurderer han. Dertil kommer, at Søren Buschs kone, Kirsten Hornbeck, også har udført forskellige detaljer undervejs.

Bittesmå møbler

Den flotte 1:25-udgave af Svendborgsund adskiller sig fra de fleste andre skibsmodeller ved, at den også er apteret. Der er med andre ord også noget at se indeni.

Kik fx ned gennem døren til førsteklasse-salonen under agterdækket. Her ses bittesmå møbler og gardiner for koøjerne. For at belyse miniaturerne har Søren Busch installeret nogle lys-dioder.

Døren til mahogni-styrehuset står også åben. Derinde kan ses et trærat og en dampmaskin-telegraf. Også dele af det ikke synlige maskin- og kedelrum er opbygget.

- Det eneste sted man kan sige, at jeg har snydt lidt, er andenklasse-salonen ude under fordækket. Koøjerne er så små, at man alligevel ikke rigtig kan se noget derinde, siger Søren Busch.