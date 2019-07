- Det er praksis. at rederiet bestemmer, hvad de vil have om bord, og så installerer vi, siger Fayards salgsdirektør Ivan S. Larsen, Troense.

Tre af skibene i den aktuelle ordrebog har amerikanske ADM Harvest Shipping Company som reder. Hvert af de 240 meter lange bulk-fragtskibe skal have installeret et par scrubbere leveret af Pureteq i Svendborg. Det amerikanske rederi har selv valgt røgrensere fra den sydfynske fabrikant.

MUNKEBO: Til nytår skærpes reglerne for skibes udledning af svovl i udstødningen.

En røggasrenser - en scrubber - er en af udseende flere meter høj og tonstung, rund beholder installeret i en udbygning af skibets skorsten. På Torm Laura vejer scrubberen 12 tons og måler 4,0 m x 2,5 m x 8,5 m. Maskineriets udstødning ledes til rensning gennem scrubberen. Ved hjælp af indpumpet , cirkulerende havvand og nogle filtre udvasker scrubberen tæt på 100 pct. af udstødningens indhold af svovldioxid og sodpartikler. I processen indgår ionisering og iltning. Scrubberens udskilte restprodukt - sulfater - er uskadeligt for miljøet og udskylles i havet. Scrubberens proces overvåges på skærme i maskinens kontrolrum og kan ved besøg om bord kontrolleres af myndighederne. Scrubbere kan arbejde efter andre principper end beskrevet herover. Den Svendborg-fremstillede Pureteq anvender fx et system, hvor udstødningen oversprøjtes med vanddråber og restproduktet deponeres i en tank om bord for senere tømning i havn. sosn

Salgsdirektør på Fayard Ivan S. Larsen, Troense: - Frem til nytår vil vi opleve et rally mod værfterne for montering af scrubbere, Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

- Men her var der også gjort nogle forberedelser, før de kom til os, forklarer Ivan S. Larsen.

Afhængig af bl. a. skibets teknik og scrubberens størrelse tager en installation af en scrubber normalt 15-20 dage. Rekord på Fayard er syv dage på et par ro/ro-skibe i 2017:

- Vores force er måske ikke prisen, men at vi har stor erfaring, kan gøre det i høj kvalitet og udføre det meget hurtigt, forklarer Ivan S. Larsen.

Som underleverandør til Pureteq i Svendborg skaber scrubber-boomet arbejde på Søgaard Steeltank i Rudkøbing. Her er Søgaard Steeltanks direktør Jesper Møllmann (t.v.) og produktionschef hos Pureteq Klaus Elian foran scrubbere under klargøring. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

- Der kører i branchen et rally frem til 2020. Der er kamp om at komme på værft og få scrubbere monteret. Derefter vil redere og værfter være mere tilgængelige, vurderer Ivan S. Larsen.

Produkttankskibet Torm Laura et par timer før afgang fra Fayard. Foran den udvidede skorsten med plads til en scrubber ses teknisk direktør i Torm Jesper Jensen (tv.) og salgsdirektør på Fayard Ivan S. Larsen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Salgsdirektøren vurderer, at installation af scrubbere i år vil udgøre 12-15 procent af Fayards omsætning.

- Nogle af dem, der har været tidligt ude og har haft scrubberne i drift i måske fem år, har fået nogle fabrikater ind, som har vist sig ikke at være egnede i materiale-valg. Det ruster og tærer. Det varme, syreholdige saltvand i scrubberen er en aggressiv blanding. Den stiller særlige krav til metallets legering. Derfor oplever vi, at skibene nu kommer ind og får installeret noget andet, siger Ivan S. Larsen.

Da de internationale regler for udledning af røggas blev varslet strammet, var flere rederier hurtige til at få installeret scrubbere.

Container-kæmper på vej

Senere på året vil synet af et par scrubber-kunder måske pirre til fynboernes minder om, da Mærsks Lindø-værft sendte serievis af container-giganter nybyggede ud af Odense Fjord.

Nostalgien kan tone frem, når to styk 334 meter lange containerskibe fra det Mærsk-ejede Hamburg Süd står fjorden ind for at få scrubbere installeret.

Installationen på de to skibe - Cap San Maleas og Cap San Artemissio - er af et omfang, der kræver 28 arbejdsdage på Fayard.

Ivan S. Larsen forventer, at de to røde container-giganter hver for sig ankommer til Fayard i oktober.