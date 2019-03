Sagen om to små skibe til vandprøver har foreløbig varet i seks år

Søsiden-overblik over sagens gang

2013 2013 Skov- og Naturstyrelsens fartøjer til vandprøver vurderes som utidssvarende. Efter udbudsrunde vælger styrelsen at få bygget nye skibe hos Alnmaritec i Colchester. Det britiske værfts tilbud er godt en halv million kroner billigere end tilbud fra danske værfter. Danske værfters organisation raser over, at staten køber i udlandet. Billigste danske tilbud kom i øvrigt fra Faaborg Værft.

2014 2014 Under de afsluttende forhandlinger om kontrakten hæver Alnmaritec prisen godt 4 mio. kr. til ca. 30 mio. kr. med henvisning til mangelfuldt udbudsmateriale. Det får styrelsen til at droppe kontrakt-skrivning.

2015 November 2015 Efter dette forspil med et britisk og flere danske værfter vælger Skov- og Naturstyrelsen for 16,8 mio. kr at købe to brugte offshore-fartøjer i England. November 2015: Skibene kommer for første gang i medierne, da Fyns Amts Avis / Søsiden skriver, hvorfor de pludselig dukker op i Svendborg. Den statslige styrelse oplyser, at skibene skal ombygges. De forventes klar til indsats i sommeren 2016. Ultimo 2015: Skibskonsulentfirma i Marstal vurderer, at skibene skal forlænges for at klare styrelsens hastighedskrav. Skønnet pris ca. 8 mio. kr. Samlet pris incl. anskaffelsen vil blive 24,8 mio. kr.

2016 Primo 2016: Konsulentfirma i Frederikshavn vurderer nu, at der også skal installeres nye motorer. Samlet pris incl. anskaffelse: 37,4 mio. kr. Forår 2016: Advokatfirma undersøger, hvad udlicitering af styrelsens sejlads vil koste. Juli 2016: Ansvaret for miljøskibene skifter fra Skov- og Naturstyrelsen til Miljøstyrelsen. Efterår 2016: Styrelsens direktion dropper en tanke om udlicitering af sejladsen og beslutter at fastholde ombygning af skibene.

2017 Januar 2017: Styrelsens kontorchef vurderer overfor Fyns Amts Avis / Søsiden, at ombyggede skibe kan være klar til drift sidst i 2017 eller først i 2018. Februar 2017: Ansvaret for skibene flyttes fysisk fra en statslig enhed i Odense til Græsted på Sjælland. Forår 2017: Konsulentfirma i Frederikshavn vælges til udformning af udbud for ombygning. August-oktober 2017: Udbudsmateriale til ombygning udformes. Oktober 2017: Styregruppe beslutter at udsætte udbud af ombygning i to måneder for at undersøge, om det er bedre at sælge skibene og bygge helt nye. November 2017: Udbudsmateriale meldes overfor Fyns Amts Avis klart, men udsendelsen af det tilbageholdes. December 2017: Miljøstyrelsen indleder retsligt efterspil mod skibstkonsulent i Marstal med påstand om, at den har leveret fejlagtige beregninger. Kammeradvokaten har senere forligt sagen, og styrelsen får ingen erstatning fra skibskonsulenten.

2018 Januar 2018: Tanken om at sælge de brugt-indkøbte skibe og i stedet bygge helt nye droppes. Det besluttes at fastholde planen om ombygning. Juni 2018: Miljøstyrelsen prækvalificerer fem danske værfter i udbudsrunde. Kun Jobi Værft i Strandby ved Frederikshavn vælger at give tilbud. Styrelsens budget til bl. a. forlængelse, nye motorer og ombygning af aptering oplyses til godt otte mio. kr pr. skib. August 2018: Jobi Værft afleverer tilbud på i alt næsten 20 mio. kr. Det vil give en samlet pris for skibene på 37 mio. kr. Efterår 2018: Miljøstyrelsen og Jobi Værft forhandler om tekniske detaljer. Jobi Værft får en forståelse af, at styrelens budgetramme kan udvides. December 2018: Miljøstyrelsen dropper udbudet med en begrundelse om, at det bliver for dyrt, bl. a. fordi de Svendborg-oplagte skibe i løbet af de tre år har mistet så meget værdi, at salgsprisen er dykket. Jobi Værft raser over at have brugt resourcer på en opgave, som værftet havde fået en forståelse af, var "hjemme".

2019 Januar 2019: Kontorchef i Miljøstyrelsen oplyser til Fyns Amts Avis, at der i løbet af foråret 2019 vil komme et nyt udbud, hvor rammen vil være hævet til 24 mio. kr og hvor kravet til skibenes hastighed er udeladt. - Vi sigter på, at skibene skal sættes i drift medio 2020, sagde kontorchefen. Samtidig oplyste han, at skibene vil blive løftet på land. Marts 2019: Efter næsten tre og et halvt år uvirksomme ved kaj i Svendborg løftes miljøskibene på land for opbevaring hos Petersen & Sørensen Motorværksted på Frederiksøen. 28. marts 2019: Sagen om Svendborg-skibene i samråd hos miljøminister Jacob Ellemann-Jensen (V) kl. 10.30.Forår 2019: Ny udbudsrunde på ombygning af skibene er varskoet "i foråret", men pt. ikke annonceret.

2020 Sommer 2020: Styrelsen forventer, at ombyggede skibe kan være i drift. sosn