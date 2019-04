Sådan kan Øhavet udvikle sig: Kreative bud set med unge øjne

Hvilke ideer kan der udfolde omkring Det Sydfynske Øhav, når unge, friske blikke anskuer området fra lige og ikke mindst skæve vinkler?

Nogle brikker til svar blev afsløret til en debat og udstilling i Center for Maritim Arkitektur på Frederiksøen i fredags.

Forhistorien er, at i efteråret sejlede 35 studerende fra 16 lande ud på et ekspeditionstogt i Det Sydfynske Øhav. Sejladsen i skonnerten Aron af Svendborg og coasteren Samka af Marstal var første trin af en opgave for eleverne fra Kunstakademiets Arkitektskole i København.

Ekspeditionen besøgte blandt andet Svendborg, Marstal og Rudkøbing plus en række småøer. Undervejs blev eleverne givet mulighed for at møde lokalbefolkningen på egen hånd eller inviteret om bord til eleverne på skibene.

Også flere af Øhavets borgmestre kikkede om bord og gav en engelsksproget introduktion til deres økommune.

Et par måneder før eleverne skal aflevere deres individuelle bud på udviklingsmuligheder omkring Øhavet, var de i denne uge vendt tilbage og havde genbesøgt lokaliteter og haft respons-møder med indkaldte deltagere.

Et bud på udvikling kommer fra studerende Maja Rosenkvist. Hun har hæftet sig ved, at der flere steder i Øhavet er eller har der været produktion af glasfiberarmeret polyester til vindmøllervinger eller både:

- Øhavet kunne blive stedet, hvor man opfandt og udviklede ideer til genbrug af fx udtjente møllevinger, foreslår Maja Rosenkvist.

På sin planche skitserer Maja Rosenkvist, hvordan en udvidelse af Rudkøbings lystbådehavn med vindmøllevinger som byggeelementer kunne tage sig ud.

En anden studerende, Sam Tottenham, foreslår, at Ring-Andersens flydedok fra Svendborg skal bugseres rundt i Øhavet og tjene som base for renovering af hensygnende, usejldygtige træskibe.

Adjunkt Runa Johannesen oplyser, at øhavs-projektet afsluttes med en udstilling i København i juni.