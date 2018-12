Sådan husker vi 2018: Søsiden kikker i logbogen og ønsker blåt nytår

Fyns Amts Avis' maritime opslag gør status - og kikker frem mod 2019

Søsiden og Koøjet er Fyns Amts Avis' to faste rubrikker med maritime nyheder, baggrund, reportage mm fra navnlig Det Sydfynske Øhav, men også fra andre danske farvande eller ude fra verdenshavet. Den første Søsiden var med i avisen i foråret 2012 og bringes som to sider de fleste lørdage året igennem. Koøjet står på Navne-siden og bringes hver søndag året rundt. Koøjet rundede nummer 300 fornylig. Både Koøjet og Søsiden udkommer på web med alle artikler og ofte også flere fotos og video. Tekst og billeder kan i alle tilfælde genfindes på FAA.dk - klik på Søsiden (www.fyens.dk/soesiden)

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

PINGVINEN GÅR SMUKT PÅ SVENDBORGSUND Selvom Svendborg Museum til manges fortrydelse ikke kan fremvise maritime effekter i sin permanente udstilling, råder museet over et udvalg af sejlende fartøjer - alle med en historie i det lokale farvand. Nyeste skud på stammen er den Svendborg-byggede spidsgatter Pingvinen leveret til skibsreder Knud Lauritzen i 1949. For to år siden donerede Pingvinens ejer gennem mange år, Kirsten Lund, sin båd til museet, hvor den i sæsonen sejler med aktive frivillige en gang om ugen. Søsiden sejlede under Pingvinens karakteristiske, røde sejl på en smuk sensommeraften. Museets øvrige sejlende skibe er Viking, Kaia og Hjortø.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

BATTERIER I TO NYE ÆRØ-FÆRGER I 2019 bliver to færger med batterier om bord indsat i Øhavs-trafikken. I første omgang ventes det kommunale Ærøfærgernes og EU's projekt E-Ferry efter flere års forsinkelse at kunne betjene ruten Søby-Fynshav. Færgen, der endnu ikke er døbt, men har fået påmalet navnet Ellen, er efter skrogbygning i Polen under klargøring på værftet i hjemhavnen Søby. Når batteri-installationerne er klar, ventes nogle uger med prøvesejlads og uddannelse af besætning, før Ellen i løbet af forår eller forsommer sættes i daglig drift. Det nye års anden nybygning til Ærøs færgetrafik, den private ÆrøXpressen er kun delvis batteri-drevet, såkaldt hybrid. Den ventes indsat på Marstal-Rudkøbing i efteråret.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

SILVERRUDDER I OVERFRISK VIND Svendborg Amatør Sejklubs Silverrudder 2018 vil blive husket som solo-sejladsen, der måske ikke skulle være skudt fra start. På grund af overfrisk vind fra vest blev starten udsat næsten et døgn. Men også lørdag viste vindguderne kræfter i en styrke, der skabte kaotiske scener i startområdet ved Svendborgsundbroen. Resultatet var bl. a. grundstødninger, kollisioner, knækkede master og en stranding. Efterfølgende er det debatteret i danske og tyske sejlermedier om løbsledelsen burde have aflyst sejladsen. Igen i år havde Silverrudder udsolgt med 400 tilmeldte. Kun hver ottende af bådene fuldendte. De øvrige valgte at blive hjemme, vende om på vejen mod Svendborg, fravalgte at gå til start eller gav op undervejs.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

GEORG STAGE PÅ TO TURE Skoleskibene Danmark og Georg Stage sejler årligt et togt med elever. På baggrund af en bevilling i finansloven opgraderer det stiftelses-ejede Georg Stage og sejler fra 2019 to elev-togter. Dermed opfyldes et ønske fra direktør Asser Amdisen, der til Søsiden i sommer fortalte, at skibet får tre gange så mange ansøgere, som der er plads til. Da årets elever stod ud fra Holmen, gik de om bord i et skoleskib total-renoveret på Assens Skibsværft. Blandt fornyelserne er en række plader i skroget, apteringen og el-systemet - alt i respekt for det oprindelige. Søsiden sejlede med Georg Stage fra værftet i Assens til basen på Holmen.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

ATLANTENS DRONNING ER NOGET SÆRLIGT Stephen Payne er dekoreret af det britiske kongehus for sin indsats som designer af krydstogtskibe og ikke mindst for mesterværket, verdens største passagerskib, Queen Mary 2. I et interview med Søsiden sejlende om bord på Atlant-lineren fastslog Stephen Payne, at der i både konstruktion og indretning er stor forskel på et oceangående passagerskib og et krydstogtskib, bl. a. i sødygtighed i hårdt vejr, design og maskinkraft. Queen Mary 2 er det eneste passagerskib i fast rutefart over Atlanten. Den tager turen godt en snes gange årligt. Når den ikke går i rutefart over Atlanten, sejler den eksklusive krydstogt-rejser til fx Australien eller Jorden rundt.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

RUDKØBINGS FRIVILLIGE SEJLSKIBE Når det sidste formelle er faldet på plads omkring en overtagelse af det kommunale Langelands Museums galease Mjølner, har træskibsmiljøet i Rudkøbing to frivillige fartøjs-foreninger. Gennem mange år har frivillige holdt den 120-årige lodsbåd Ejno under sejl, og nu overgår Mjølner også til ejerskab af en forening. Ejno, som Søsiden sejlede med i sommer, meldes i fin stand efter sidste vinters ophold på HCC Bådeværft i Marstal. Når den nye Mjølner-forening er på plads vil den - i lighed med Ejno - basere driften på medlemsbidrag og satse på at finansiere større arbejder med fondsmidler.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

KLASSIKER FUNKLEDE I SVENDBORG Svendborg-besøget af m/s Nordstjernen ligger højt på skalaen for hvilke skibsanløb, der vækker opsigt. Undervejs på en ugelang-rundtur tændte det tidligere passager-, fragt- og postskib fra den norske kysttrafik beundrende blikke ved Honnørkajen og under gennemsejlingen af Svendborgsund. M/s Nordstjernen er en formskøn og velbevaret klassiker bygget i Hamborg i 1956. I dag er Nordstjernen lejlighedsvis chartret af dens tidligere ejer, Hurtigruten til sejlads på Svalbard og til uge-krydstogter i de nordiske farvande. Søsiden fik en rundvisning om bord på Nordstjernen, der i dag er ejet og drevet af polsk-norske interesser.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

KURSSKIFTE I FYN RUNDT Næste års sejlads og mobile havnefest Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe markerer et kursskifte, som får mundvigene nedad i Svendborg. For kun anden gang i sejladsens 36-årige historie sluttes der ikke af i Øhavets hovedstad. De omkring 500 Fyn Rundt-sejlere skal i stedet finale-feste i Faaborg efter at have anløbet Bogense, Fredericia, Assens, Sønderborg og Marstal. Ruten er dog ikke endelig fastlagt. Nyt er også, at ølsalget på kajerne ikke længere forestås af Fyn Rundt. Den manglende indtægt har forhøjet byernes gebyr fra 30.000 til 45.000 kr. Søsiden fulgte årets Fyn Rundt på skonnerten Lilla Dan af Svendborg.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

KONGESKIBET I SVENDBORG Kongeskibet Dannebrog fik i 2018 logget adskillige sømil i Det Sydfynske Øhav. Både officielt og uofficielt. Til den sidste kategori hører den royale jagts øvelsestogter med nye elever. Efter et kursusforløb ved kongeskibets vinterbase i Frederikshavn trænede eleverne en række praktiske færdigheder under nogle dages sejladser i primært Det Sydfynske Øhav. I august smed kongeskibet anker ud for Lyø og kronprins-parret gik i land "privat" og i september aflagde dronning Margrethe et to-dages officielt besøg i Svendborg. Søsiden talte med tidligere Dannebrog-elever om oplevelser om bord. Næste års togtplan med den nye jagtkaptajn Peter Schinkel Stamp meldes ud i april.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

KONGELIGE FARTØJER I FAABORG Mens kongeskibet ligger under sit vinterdække på flådestationen i Frederikshavn, bliver fartøjer med tilknytning til Dannebrog opbevaret og serviceret på Faaborg Værft. Blandt dem er Dronningens Chalup. Den sejler de kongelige fra Holmen eller Nordre Toldbod ud til Dannebrog ved Bøje nummer 1 i København. På Faaborg Værft er chaluppen anbragt i en hal med særligt regulerede fugtforhold optimale for et fartøj af træ. Også et par af kongeskibets arbejdsfartøjer vinteropbevares i Faaborg. Søsiden besøgte værftet, hvor direktør Jan Mortensen og 55 ansatte også har Marinehjemmeværnets fartøjer til løbende vedligeholdelse.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

SKÆBNEÅR FOR LYSTSEJLADSMUSEUM 2019 bliver et skæbneår for det frivilligt drevne Danmarks Museum for Lystsejlads i Svendborg. Flytningen i 2016 fra længen på Valdemars Slot til værftshallen på Frederiksøen har ikke udløst den ventede fremgang i besøgstallet. Dertil kommer, at museets kontrakt om lån af den kommunalt ejede hal ophører næste år. Formand og kasserer i venneforeningen samt medlem af det fondsejede museums bestyrelse, Carl Gerstrøm, Horsens, noterer i museets netop udsendte årsskrift, at placeringen i Svendborg ikke er hellig. Men han betoner, at arbejdsgruppen vedr. museets fremtid gerne ser, at samlinog øvrige aktiviteter bliver i Svendborg. Søsiden fulgte et hold frivilliges renovering af museets Knarr-sejlbåd.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

EFTERSKOLE REDDER STRYNØS SMAKKER For to år siden fik dronning Margrethe fremvist Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø. Dengang var centret opgraderet for omkring fem mio. kr. doneret af fondsmidler. Årets efter meldtes centret i krise, så Langeland Kommune og Naturturisme måtte yde økonomisk nødhjælp. I sommer gik efterskolen i Magleby ind i driften efter at have etableret en øhavs-afdeling med brug af centrets smakkejoller og øvrige faciliteter. Under efterskole-opholdet gennemfører et hold elever hele deres skolegang på øen og i det omkringliggende farvand. Søsiden besøgte Strynø og sejlede en tur med eleverne.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

MODELLER AF ET LANGT SEJLERLIVS BÅDE En veludført helmodel af familiens lystbåd er en drøm, som mange sejlere uden tvivl har. Rudkøbing-ægteparret Lulu Okholm og Jørgen Skaarup har realiseret den på fornem vis og kan fremvise fire ret forskellige lystfartøjer fra et langt sejlerliv: En spidsgatter, en kravelbygget bæltbåd (begge træ), en lemsterark (stål) samt den nuværende glasfiber-yacht af typen Najad 34. Søsiden kikkede indenfor i familien Okholm / Skaarups maritime hjem i Ramsherred. I Rudkøbing trives i øvrigt også på 26. år vinterhold i modelbygning i sejlklubbens regi. Snitning af halvmodeller af lystbåde er blevet så populær, at klubben nu har oprettet et ekstra hold.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

SVENDBORGJOLLEN FYLDTE 50 ÅR Den 50 år gamle konstruktion, Svendborg-Jollen, er en af dansk junior-sejlsports klassikere. Sejljollen blev i sin tid skabt af chef for Svendborg Skibsværfts tegnestue, Bjørn Jensen, som en moderne afløser for søspejdernes Aalborg-Jolle af træ. Kort efter tegnede Bjørn Jensen også kahyt-udgaven Svendborg Senior. Den sydfynske bådebygger Poul Oddersborg har samlet bygget over 200 eksemplarer. Nu bygges Svendborg-Jollen af Jobi Værft i Nordjylland på bestilling af søspejdere fra bl. a. Svendborg og Rudkøbing. Pris sejlklar: 268.000 kr. Søsiden besøgte Svendborgs Niels Juel Søtrop under øvelsessejlads en forårsdag i Thurøbund.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

HANGARSKIBET FRA TRE KRIGE Ved Pier 86 ud for New York-bydelen med det pudsige navn Hells Kitchen ligger hangarskibet Intrepid. Det enorme fartøj seriebygget under Anden Verdenskrig har efter udfasningen fra US Navy i 1974 været centrum i et museum om søkrig. På skibets dæk og i den flydende hangar kan besøgende opleve et interessant udsnit af propel- og jetdrevne krigsfly fra USA. I tilknytning til skibet vises også rumfærgen Enterprise, et Concorde-fly, en missil-bevæbnet ubåd samt en rumkapsel, som Intrepid har opfisket i Stillehavet. Søsiden berettede fra et besøg om bord i hangarskibet ved Hudson River.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

SKIPPERSKIFTE PÅ FYLLA Efter gode år som skipper på tremastskonnerten Fylla af Svendborg valgte David Thomas fra Øster Bregninge på Ærø at gå i land. For Fylla blev det også et generationsskifte, da den 65-årige David Thomas overlod rattet til den 30-årige Mark Ambech fra Marstal. Søsiden rapporterede fra Fylla, da den i nogle dage var chartret til sejlads med elever fra HF-Søfart på Svendborg Søfartsskole. Også Marstal Navigationsskoles HF-linje benytter Fylla til praktisk træning. Bag Fylla står en venneforening, der klarer bl. a. praktiske opgaver i vinterhalvåret. I år nåede Fylla også både Fyn Rundt og Limfjorden Rundt.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

VANDFLYVER I FART TIL DET SYDFYNSKE ØHAV Intet mindre end Falsled International Airport stod der på skiltet på en lille flåde forankret ud for havnen i Falsled. Flåden tjente i sensommeren ganske rigtigt som lufthavn. Fartøjet var en vandflyver fra Aarhus-selskabet Nordic Seaplanes med spise -og overnatningsgæster til Falsled Kro i havnens nærmeste bagland. Vandflyveren betjener normalt ruten mellem Aarhus og København og kunne så lige nå et smut til Det Sydfynske Øhav midt på dagen. Alle flyvninger var udsolgt, og planen er flere ture næste år, hvor også Stella Maris i Svendborg er inde i billedet. Søsiden besøgte lufthavnen ved Faldsled en dag, da Ulrik Nielsen fra Tåsinge sad i vandflyverens cockpit.

Søsiden kikker agterud på året, der snart er gået og forud på 2019 - og ønsker blåt nytår :-0)

ANNA MØLLER BLIVER KLAR Hvis alt går efter planen, bliver Nationalmuseets sejlskib Anna Møller af Svendborg søklart i sidste halvdel af 2019. Den motorløse galease fra 1906 har gennem et par år været under renovering på Nationalmuseets værft i en tidligere lagerhal på havnen i Holbæk. Renovering er det officielle udtryk. Reelt er der tale om en tæt-på-nybygning ligesom for museets andet to-mastede sejlskib, Marstal-skonnerten Bonavista. Den forventes færdig til maj næste år. Anna Møller vil få base i Holbæk havn sammen med andre af museets fartøjer. Den sejlskibsvenlige Holbæk kommune opfører en bro til fartøjerne, har stillet værftshallen frit til rådighed og ansætter en havneskipper dedikeret fartøjssamlingen.