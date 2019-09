Den soldrevne batterifærge Little Ellen blev tidligere i år her på sin liggeplads ramt af en kraftig bølge forårsaget af en Ærø-færge. Solbåden kæntrede og den efterfølgende forsikringssag har ført til, at den har ligget stille i denne sæson. - Men den er klar 1. juni næste år, siger medejer Tom Rasmussen, Ærøskøbing. Foto: Søren Stidsholt Nielsen