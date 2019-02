Om bord i Marstals ekspres-færge: Øhavskik fra flere saloner

To opholdsrum hæves over Ærøexpressens vogndæk og vil give et førstesals-kik mod bl. a. Langeland, Ærø og Strynø. Den nye færges soldæk placeres rundt om hævet kommandobro.

Passagererne på den kommende m/f Ærøxpressen kan berede sig på et øhavs-udkik på samme niveau som på de to tidligere færger med navnet m/f Marstal. Både hovedsalonen og den mindre komfortable såkaldte sommersalon hæves over vogndækket. M/f Ærøxpressens hævede saloner giver bedre udkik end fra fx m/f Strynø, der sejler i samme farvand og fra Ærøfærgernes elektriske Ellen på Søby-Fynshav. Både Strynø-færgen og Als-færgen har salonerne lavt placeret med direkte adgang fra vogndækket. Det samme design kendes fra Skarø/Drejø-færgen m/f Højestene. M/f Ærøxpressens hovedsalon er placeret i bagbord side. Det betyder på landkrabbedansk, at passagerer fra Marstal til Rudkøbing får udkik til bl. a. Mørkedybet, Birkholm, Strynø og Tåsinge. På afgangen fra Rudkøbing har hovedsalonens sørejsende så udkik til Langelands kyst.

I Marstal sætter de pris på en Riga - og den nye færge bygges i den estiske havneby. Stålsektionerne fremstilles i en hal og samles her på kajen. Til maj slæbes Ærøexpressen til Hvide Sande. Foto (taget medio januar): Lars Jordt.

Vådt og tørt fra automat Adgangen til hovedsalonen sker via en indvendig eller tre udvendige trapper. Salonen har komfortabel siddeplads til 90 passagerer. De kan vælge at opleve sørejsen i vinduesnære flystole med tre pladser i hver række eller i modsat side på en gennemgående sofa og stole ved små borde. Skal der spises eller drikkes andet end det medbragte, er der en automat med lidt vådt og tørt. Fra hovedsalonen er der også adgang til et par toiletter.

Sådan placeres de to store saloner hævet over vogndækket. Ill.: Ærøxpressen / Hvide Sande Shipyard

Sommersalon med trædørk I styrbord side ligger, hvad Ærøxpressens folk, bestyrelsesmedlem Søren Vestergaard og teknisk konsulent Lars Jordt, kalder sommersalonen. Det sigter til, at denne salon er uopvarmet. Med sine gennemgående bænke er den også mindre komfortabel end hovedsalonen. Dørken - gulvet - er af træ. Adgang til denne salon sker via en indvendig eller to udvendige trapper. Hvis passagerer vil forhale fra den ene salon til den anden, skal de en tur ned og hen over vogndækket.

Salon for gangbesværede M/f Ærøxpressen er ikke som fx Ærøskøbing-færgerne udstyret med elevator. Det betyder, at fx gangbesværede og passagerer med barnevogn kan benytte en mindre salon med direkte adgang fra vogndækket. Denne salon i styrbord side - under sommersalonen - har siddeplads til otte passagerer. Fra salonen er der direkte adgang til færgens handicap-toilet. I forlængelse af salonen tæt ved færgens stævn er placeret opholdsrum for besætningen på to-fire mand.

Soldæk under broen Hvis vejret er til det, kan øverste passagerdæk, soldækket, lokke. I et dæk-niveau under og rundt om kommandobroen er der anbragt en halv snes borde/bænke-arrangementer. På soldækket findes også obligatoriske ting som redningsflåder - fire styk til i alt 200 mennesker - samt en afmærket cirkel til helikopter-hejs. I soldækkets bagbord side er anbragt en lille pult til fjernbetjening af færgens manøvrering. Adgangen til det hævede styrehus sker gennem en dør til soldækket og en trappe op. Besætningen har eget toilet på kommandobroen.

Også plads til lastbiler M/f Ærøxpressens vogndæk får samme kapacitet som fx batteri-færgen Ellen, dvs. omkring 30 personbiler. Til sammenligning kan de kommunale søster-færger på Svendborg-ruten medtage hver op til 42 personbiler, når hængedæk er i funktion. Den nye færge på Marstal-Rudkøbing er også konstrueret til at medtage lastbiler og busser. Køretøjer i denne kategori skal overføres på vogndækkets midterste bane. Plads i højden skaffes i tomrummet mellem de to saloner på passager-dækket.

Fremgang for cykler I styrbord side omkring stævn og hæk indrettes m/f Ærøxpressen med stativer til overførsel af cykler: - Vi forventer at få mange turister med cykler. Siden 2012 er dette steget med 50 pct på Ærø, siger Søren Vestergaard. Og hvor lang er den så, den nye Marstal-færge? Svaret er, at den på millimeter - ifølge de officielle mål - er præcis lige så lang som de kommunale søsterfærger på Svendborg-ruten. Dvs. 49,9 meter. Ærø-trafikkens længste færge bliver i øvrigt den elektriske Ellen på lige knap 60 meter.