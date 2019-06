Øhavets søreddere: Engang hjalp vi en, der ikke anede, hvor han var

- Man kan godt kalde os en slags Øhavets vejhjælp, siger Jørgen Rosenfeldt.

Sammen med omkring en snes andre frivillige reddere bemander han Dansk Søredningsselskabs eneste station i Det Sydfynske Øhav.

Basen er i Rudkøbing, hvor stationen siden etableringen i 2009 har lejet et kombineret mødelokale og depot i sejlklubbens jollehus. Her kan det knibe med sidde- og bordplads, når alle søreddere holder møde. Til gengæld ligger lokalet kun få skridt fra selskabets ene fartøj, en ny RIB sat i drift i 2015.

I de fleste af årets måneder ligger redningsfartøjet stationeret i et flydende leje ved en af Rudkøbings bådebroer. Foruden RIB'en disponerer søredderne over en trailer-båret vandscooter. Den anvendes ved operationer på lavt vand.

Som formand for redningsselskabets Rudkøbing-afdeling kan Jørgen Rosenfeldt, Tullebølle, se tilbage på ti aktive år med årligt 30-40 assistancer. Sidste år var søredderne fx afsted 36 gange:

- Omkring to tredjedele af vores udrykninger er til sejleres eller jollefiskeres problemer med fremdriften, fx dieselpest eller garn i skruen, forklarer Jørgen Rosenfeldt.

- Uanset om den nødstedte er medlem hos os, tilbyder vi at slæbe fartøjet til nærmeste sikre havn, siger Jørgen Rosenfeldt.

Omkring en femtedel af assistancerne ydes til sejlere, der er stødt på grund. Hvis det er praktisk muligt, tilbydes de at blive slæbt fri.

I den mere kuriøse ende ligger nødkald fra sejlere, der ikke ved, hvor befinder sig:

- Vi havde en ovre ved Siø. Han sejlede efter et Shell-kort. Manden troede, at Langelandsbroen var Farøbroen, fortæller Jørgen Rosenfeldt.

Søredningsselskabet markerer de ti år ved et åbent arrangement lørdag eftermiddag den 15. juni ved basen i Rudkøbing. Ved den lejlighed tilbydes også en lille sejltur i redningsfartøjet:

- Vi har et godt fællesskab her, vi gør et stykke nyttigt arbejde og vi kan godt være fire-fem frivillige mere på holdet, lyder opfordringen fra Jørgen Rosenfeldt.