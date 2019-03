Den anden Søby-færge med navnet Ellen flyder endnu. Hun ligger som Restaurant Færgen Ellen tæt ved operahuset i København. For få år siden var Ellen også til søs, da den blev chartret ud til brug ved Folkemødet på Bornholm.

I dag driver Signe og Ulrik Bing den tidligere færge som restaurant og selskabslokaler. Trods ombygninger til dette formål er det ikke svært at se, at Ellen har haft en fortid med en anden funktion. Fx står det karakteristiske styrehus af træ intakt, og op over agterdækkets baldakin stikker en skorsten - dog mindre end den originale.

Skibsside og overbygning er holdt i den oprindelige sorte og hvide bemaling. Om bord står den maritime historie også frem i form af koøjer, paneler, skrogtilpassede vægge, messingbeslag og lakerede mahognidøre.

Denne Ellen blev leveret til Øernes Dampskibsselskab fra H. C. Christensens Stålskibsbyggeri i Marstal i 1933. Skiltet fra værftet hænger stadig synligt om bord.