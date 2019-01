Nyt liv til gamle lodsbåde: Let maskingevær på fordækket

I et hjørne ved Nordre Kajgade på Svendborg havn springer hele fire teglrøde lodsbåde i øjnene. Fartøjerne tilhører det statslige Danpilot, der har hovedsæde i Det Gule Pakhus på havnen i Svendborg.

Fra Danpilot oplyser kommunikationsmedarbejder Lars Kærgaard, at de fire fartøjer er taget ud af drift. Danpilot er igang med at udskifte i alt 11 fartøjer med nybyggede enheder leveret fra værft i Baltikum.

Fremtiden for de fire oplæggere - Rigel, Vikar, Stella Polaris og Frigg - er endnu uvis. Den vil i følge Lars Kærgaard være afklaret sidst i denne måned. Men det synes at ligge fast, at fartøjerne skal afhændes og eventuelt et enkelt beholdes som reserve.

En mulig køber af nogle af fartøjerne er Marinehjemmeværnet. I MHV har man behov for supplerende enheder, der er mindre end den velkendte 800- og 900-klasse, og det er her, de oplagte lodsbåde kommer ind i billedet.

Marinehjemmeværnet er så langt i sin proces, at et af fartøjerne, Danpilot Vikar, i sidste måned blev fremvist på uddannnelsescentret i Slipshavn ved Nyborg.

I følge informationsmateriale fra Marinehjemmeværnet er det nu planen, at teste fartøjs-typen i en to-årig periode under udstationering til lokale enheder.

Inden lodsfartøjet overgår til afprøvning i Marinehjemmeværnet, skal det skifte farve til lysegråt og have påmalet et MHV-nummer. Desuden skal lodstrappen på fordækket fjernes, og der skal monteres søgelænder hele vejen rundt. Ude foran skal påsættes en såkaldt affutage til et let maskingevær. Indenfor skal der bl. a. etableres facilitet til kaffebrygning og dele af apteringen skal ændres. Også redningsudstyret skal opgraderes.

Fartøjerne er 14 meter lange, små fem meter brede og stikker 1,35 m. Fremdrift kommer fra to styk Volvo Penta på hver 500 hk.

De fire oplæggere i Svendborg er leveret fra Docksta-værftet i det østlige Sverige i tidsrummet fra 1994 til 2003.