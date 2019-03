Det Sydfynske Øhav får i sommer en helt ny maritim attraktion.

På kreativ vis vil seks nye oplevelsespunkter forene kunst, vandkant og farvand.

På de udvalgte lokationer opstilles pavilloner i stil med dækkets kabys-hus på et gammelt sejlskib. Placeringerne har alle det til fælles, at Marstals mestermaler Jens Erik Carl Rasmussen (1841-93) har befundet sig omkring positionen og skabt et maleri ud fra, hvad han så.

Maleriet for den aktuelle position vil være gengivet i pavillonen. Fra en bænk indenfor kan publikum kikke ud gennem en indramning, der nogenlunde vil svare til malerens udsyn dengang for op mod 150 år siden.

Smakkerne med begravelsesfølget på det typiske maler gengivet her sejler mellem Birkholm og Drejø og er malet 1885.

Museumsleder Erik Kromann, der på museet kan fremvise en betydelig samling af Rasmussens malerier:

- Marstal Søfartsmuseums udstukne kurs er at servere den maritime kulturarv så spiseligt og oplysende som vel muligt - ikke kun for "normale" museumsgæster men også målrettet for nye kunder, her iblandt de kvinder, der som museumsgæster ellers har tendens til at gå uden om den blå side af Danmarkshistorien. - Hvad disse racer angår, er det vores erfaring, at har de først været inddraget i beretningen om søens forunderlige og mangfoldige verden, så bliver de konverteret til gengangere i den blå museumsverden, siger Erik Kromann.

Projektet er realiseret efter en donation på 300.000 kr fra Nordea og er skabt i samarbejde mellem søfartsmuseet, Troense Bådelaug og Kristian Hansen fra Center for Maritim Arkitektur i Svendborg.

- Vi håber, at vi får inviteret strandvandreren inden for murene og får lodset museumsgæsten ud i Vandkantsdanmark, siger Erik Kromann.

Pavillonerne placeres på Birkholm, i Troense, Svendborg , Marstal, Vindeby og Ærøskøbing fra åbnings-arrangementet søndag den 28. april og til 1. november. Derefter deponeres de i Marstal, hvor de også er fremstillet på museets værksted ved Eriksens Plads.