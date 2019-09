Ny hajmund bed fra sig: Sydfynsk tremaster vinder Limfjorden Rundt

Fylla, der ikke er kendt for at være den hurtigste knallert på kajen, kommer hjem til Det Sydfynske Øhav med en uventet sejr.

LIMFJORDEN: Fyllas skipper, Mark Ambech fra Marstal, plejer at have hænderne på det store trærat. Gennem weekenden har de også været en hel del oppe over hovedet.

- Vi har vundet tremast-klassen i Limfjorden Rundt, siger en glad skipper fra Aalborg Havn, hvor Fylla ligger mandag på vej hjemover mod det sydfynske. Fredag forventes tremastskonnerten at være i Svendborg med et hold lejrskole-elever om bord.

- Vinder-taktikken?

- Vi satte os for, at vi ville vinde, Vi har kæmpet for hver en favn vand, og vi har haft gode placeringer ved starten. Vi har også optimeret riggen, fået nye forsejl og forstærket den faste besætning med erfarne folk, forklarer Mark Ambech.

Limfjorden Rundt er en ugelang kapsejlads med anløb af seks havne og deltagelse af godt 50 sejlskibe. Den jyske pendant til Fyn Rundt præsenterer sig som "Nordens største træskibssejlads".

Fylla, der er hjemskrevet i Svendborg og har base på Det Gamle Værft i Ærøskøbing, vandt tre af de fem sejladser i tremast-klassen. Derudover scorede Fylla en andenplads.

Et mål i sig selv var, at Mark Ambech havde sat sig for at holde Svendborg-skonnerten Lilla Dan agterude. Det lykkedes også.

Mark Ambech vedstår gerne, at Fylla ikke fra Fyn Rundt er kendt for at være første bovspryd ved mållinjen. På den baggrund får præstationen også stor anerkendelse fra skibets reder, Christian Albertsen fra Det Gamle Værft i Ærøskøbing:

- Hidtil har vi ikke været forvænt med sejre. Bare Fylla ikke kom til sidst, har det været værd at fejre, siger Christian Albertsen.

En lille gimmick på Fylla, var, at den på hver side af stævnen havde monteret et stort øje og spidse tænder fra en haj.

- Det var for at skræmme de andre, og det virkede så, siger Mark Ambech.

Haj-profilen er udført på finerplade og er allerede afmonteret.

- Men den kan bruges igen, fastslår skipper.

Fra Det Sydfynske Øhav deltog foruden Fylla og Lilla Dan også tremastskonnert Fulton af Marstal (5. plads) og galeasen Grønne Erna af Svendborg (8. plads).