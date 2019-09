Nu sker der endelig noget: Statens skandaleramte miljøskibe nærmer sig ombygning

SVENDBORG: Til november har statens indkøbte miljøskibe ligget uvirksomme i Svendborg havn i fire år. De to søsterskibe blev for 16 mio. kr erhvervet brugt i England.

Planen er, at katamaran-skibene skal erstatte flere mindre mindre fartøjer, der bruges til optag af vand- og bundprøver i de indre danske farvande.

Efter de indkøbte Sifs og Friggs fire oplægger-år i Svendborg, synes der endelig at være skred i sagen i retning af at få sat skibene i drift.

Nyt er, at arbejdet med den nødvendige ombygning og tilpasning af skibene er på vej til at blive sat i udbud af Miljøstyrelsen i Odense.

I næste uge vil værfter, der har tilkendegivet interesse for arbejdet eller værfter, som Miljøstyrelsen opfordrer til at byde ind, modtage et brev om at afgive et bud på arbejdet. Inden budet afgives, har interesserede værfter mulighed for at besigtige skibene på Frederiksøen i Svendborg. Her har Sif og Frigg ligget på det tørre hos Petersen & Sørensen Motorværksted siden opløftningen i foråret.

Miljøstyrelsen lægger op til en ombygningsopgave på i alt 24 mio. kr for de to alu-katamaraner.

Skibene skal bl. a . forlænges, have hver to nye motorer samt have forandret dækshuset fra brug til persontransport i offshore-industrien til det nye formål. Det indebærer bl. a. køjer og laboratorium samt en kran til optag af prøver.

Når skibene efter planen sættes i drift næste sommer, vil de være ni år gamle og have kostet staten et godt stykke over 40 mio. kr.

Maritime fagfolk har overfor Fyns Amts Avis kaldt projektet vanvid, og politikere har i avisen betegnet det som en skandale.

Proceduren omkring indkøb og tidligere udbud har også mødt skarp kritik fra værfts-branchen.

- Nu har vi ændret indhold og kravstruktur for at nå en løsning, hvor værfterne finder opgaven mere attraktiv at byde på. Vi har også været i konstruktiv dialog med værfternes brancheforening, Danske Maritime, siger kontorchef i Miljøstyrelsen Morten Jepsen til Koøjet.