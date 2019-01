Mit fokus i 2019 er højeste viden omsat til bedste praksis

Direktør Jesper Bernhardt fra Simac i Svendborg skriver i sin Søsiden-nytårsudtalelse, at fremtidens teknologier er her - nu skal de udnyttes maritimt.

Af Jesper Bernhardt, direktør, Simac, Svendborg.





Fremtiden - et kig ind i den maritime krystalkugle for 2019?

Det er der tradition for i disse dage, men jeg behøver nok ikke en krystalkugle for at se den maritime fremtid i de næste mange år. De elementer, der vil indgå i fremtidens maritime industrielle område, revolutionerer allerede alle andre områder.

Og lad os nu være ærlige lige fra begyndelsen. Reglen i alle industrier er, at det ikke alene er den tilgængelige teknologi, der er udviklingsdriver, det er den afledte økonomiske værdi af at vælge den rigtige teknologi, der bestemmer om, hvilke, hvornår og hvordan nye teknologier bliver implementeret. Det gælder også for den maritime industri - både til søs og i land, og det er netop kombinationen af godt købmand- og sømandskab, der har givet Det Blå Danmark sin fantastiske position.

Med andre ord, "ikke alt nyt får plads i fremtiden - før det kan betale sig"!I dag kan man bygge en hel produktionslinje med robotter, der producerer tøj, altså alle trin fra håndtering af tekstilruller, udskæring, syning og til pakning, men så længe det samlet set er mest økonomisk fordelagtigt at beholde disse funktioner i manuelle job, ja så forbliver processen lavteknologisk.Men teknologier bliver billigere og så ...

Er der så en forbindelse fra "sy-robotter" til "maritime-robotter"?Ja, forbindelsen er, at den maritime industri nu bliver underlagt samme udviklingsmønstre som andre industrier. Det betyder, at det maritime område ikke som "i gamle dage" udvikler sine egne teknologiske løsninger, der kræver isolerede maritime kompetencer, men i stedet bliver styret af teknologiske megatrends med andre og flere kompetencekrav. Og megatrend-teknologierne er her allerede. Spørgsmålet er kun, hvem i det maritime område der først og bedst kan udnytte det økonomisk - helt ud i den praktiske operationelle drift, fx af skibe.

Det er den fremtid og de job, vi i Danmark skal være klar til at levere kompetencer til.Hvilke er de så, de teknologiske megatrends? Det er bl.a. blockchain, artificial intelligence, quantum computers, smart energy og robotter i alle tænkelige former, og det vil udvikle de maritime industrier voldsomt. Og hvilken enestående mulighed for at give dansk maritimt uddannede de bedste kompetencer til fremtiden og på den måde komme foran vores globale konkurrenter både på viden OG operationel praksis.

Derfor skaber vi Nyt SIMAC klar til at levere både til nutidens og fremtidens kompetencer. Det er mit fokus i 2019: "højeste viden omsat til bedste praksis".