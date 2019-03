Miljøskibene har tabt omkring 10.000 kr i værdi hver dag siden ankomst til Svenborg

- Hvordan vil ministeren rette op på det uhensigtsmæssige sagsforløb og sikre, at borgernes skattekroner ikke bliver spildt yderligere ved indkøb af de nødvendige fartøjer, som for længst skulle have været i brug til vandprøvetagning, spørger Bjarne Laustsen.

Hvad, hvis ingen byder?

Den nordjyske politiker tænker sig også et scenarie med, at ingen danske værfter byder på den varslede opgave med at ombygge Svendborg-skibene.

Baggrunden for den situation kunne være værfternes vurdering af, at den relativt store ombygning ikke kan holdes inden for Miljøstyrelsens økonomiske ramme. Eller den kunne være, at ingen værfter ville røre den skandale-stemplede sag med en ildtang og hænge på ansvaret, hvis skibene ikke lever op til styrelsens forventinger.

Branchefolk Søsiden har talt med lader også forstå, at flere helst undgår statsordrer. Forklaringen er, at der i forhold til private ordrer ofte går for mange ressourcer til bureaukrati og at der er for mange om at bestemme, hvad staten vil have.

- Har ministeren en plan B, hvis det viser sig, at ingen værfter vil eller kan ombygge og renovere de to katamaranskibe til det nødvendige niveau for 24 mio. kr, spørger Bjarne Laustsen.