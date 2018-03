SØSIDEN

Søsiden tager pulsen på batteri-færger. I 2020 venter Norge at have 50 sejlende færger med hel eller delvis batteridrift. Danmark vil have 12, heraf to i Det Sydfynske Øhav.

Mens Søby Værft og en række underleverandører i ind- og udland arbejder med at færdiggøre Danmarks første nybyggede, fuldt batteridrevne færge, lægger Norge sig klart i førertrøjen på dette felt. Allerede i 2015 tog Norge verdens første fuldt batteridrevne færge i brug. Den sejler på fjordruten Lavik-Oppedal, hedder m/f Ampere og er ejet af rederiet Norled. Til sammenligning er Ampere omkring dobbelt så stor som Ærøfærgernes kommende m/f Ellen. Norge cementerer yderligere sin førerposition på batteri-området med en ny ordre på hele syv batterifærger. Nybygningerne skal sejle for Fjord1. Dette rederi er på færgefronten et foretagende, der alene i sin størrelse aftvinger respekt. Fjord1's flåde omfatter godt 60 bilfærger til fjordtrafik plus en halv snes passagerfærger.

Norsk design og udvikling

Nu tager Fjord1 et kæmpeskridt ind i en løbende udskiftning af sine dieseldrevne færger. Rederiet har tidligere på måneden afgivet en ordre på syv nybyggede batterifærger i to forskellige størrelser. Alle færgerne designes og udvikles af det norske værft Havyard i Leirvik. Værftet skal selv bygge en håndfuld færger af den lille udgave. De sidste to lidt større færger skal bygges på Cemre-værftet i Tyrkiet. Ordren er på anslået en lille milliard norske kroner svarende til omkring 750 mio. danske kroner. Det vil i runde tal sige, at de sejlfærdige, norske færger i gennemsnit vil koste godt 100 mio. kroner pr. styk. Det er mindre end det halve af, hvad Ærøfærgenes EU-støttede m/f Ellen samlet kommer til at koste, før den kan sejle sin første tur på Søby-Fynshav.

Diesel som sikkerhed

Søsiden har for sammenligningens skyld spurgt projektdirektør i Fjord1, Nils Kristian Berge, om flere mediers oplyste pris på rederiets syv nye færger også omfatter land-anlæg. Hertil svarer direktøren, at det er rederiets politik ikke at oplyse detaljer fra kontrakter: - Men jeg vil gerne oplyse, at Fjord1 samlet set investerer fire mia. (norske, red.) kroner i flådefornyelser og ombygninger i de næste år, siger direktøren. Fjord1's samlede nybygningsprogram er på 24 færger, alle med hybrid-løsninger. Begge de allerede bestilte, norske færgetyper er større end Ellen. Ærø-færgen får plads til 31 biler. Den mindste type i Norge får plads til 50 biler. Den store udgave kan rumme 80 personbiler. Nordmændene har i modsætning til Ærø-projektet valgt at installere en mindre dieselmotor, hvis strømmen skulle give problemer. Dette valg vil også øge færgens fleksibilitet ved anvendelse i lejer uden opladningsmulighed samt styrke færgens gensalgs-værdi.

50 norske batteri-færger i 2020