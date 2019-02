Medvind for bådfolket: Største Boatshow i 10 år

Førstegangs-udstiller er bådebygger Jan Vogt fra Bootsjan på Lyø: - Jeg glæder mig til at vise mit håndværk frem, siger han

Hvert andet års store vintertræf for bådfolket er Boatshow i Fredericias messecenter. 2019-udgaven åbner på fredag middag og byder bådfolket indenfor i de næste to weekender.

- Med 250 udstillere, flere end 200 både og et udstillingsareal på 28.000 kvadratmeter bliver årets bådudstilling den største i de seneste 10 år. Om vi passerer besøgstallet fra sidst på godt 31.500, må tiden vise. Forsalget af online-billetter lover i hvert fald godt, fastslår messechef Lars Søndergaard.

Også andre faktorer peger på, at bådbranchen har lagt de såkaldte krise-år bag sig. Efter nogle udstillings-år med dyk i besøgskurven er tallet gået frem i både 2015 og 2017.

Boatshow er en broget blanding af et mega-marked for bådudstyr, nye sejl- og motorbåde, forenings-stande, værfts-udstillinger, model-skibe, forsikrings-tilbud, lystfiskergrej og vandsports-relaterede foredrag fra messe-scenen. Plus meget mere.

Traditionen tro er bådbranchen fra Sydfyn og Øhavet stærkt reperæsenteret. En af årets nye udstillere er bådebygmester Jan Vogt fra Lyø. Under virksomhedsnavnet Bootsjan præsenteter Jan Vogt sin klinkbyggede Lyø-jolle af lærk og eg:

- Jeg er forholdsvis nystartet på Lyø, så jeg glæder mig til at vise mit håndværk frem og måske at få ordrer med hjem, siger Jan Vogt til Koøjet.

Blandt de øvrige udstillere fra det sydfynske område er Walsteds Bådeværft på Thurø samt Svendborg-virksomhederne HF Marine, Yachtbroker, Fynbo Marine, Riggerne, Gnist & Thurøbund Marine, Det Blå Forlag og Leif Larsen Marine. Også Danmarks Museum for Lystsejlads, Svendborg-skonnerten Fylla, Det Gamle Værft i Ærøskøbing og Oure Kostgymnasium viser frem.

Flere klasseklubber for både benytter messen til at profilere sig. Det gælder bl. a. Dansk Folkebådsklub.

Blandt de lokale foredrags-holdere er Christian H. Liebergreen, Troense, Mette Hundahl, Svendborg og Jesper Henriksen, Oure.