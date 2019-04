Med tommestok og computer: Alle huller i viden om Sydfyenske-damperen skal fyldes

Fakta

Passagerdamperen og slæbefartøjet Svendborgsund af Svendborg blev i 1907 leveret nybygget fra W. H. Jakobs Werft i Haarlem, Holland til Sydfyenske Dampskibsselskab i Svendborg.Bugserdamperen, som Svendborgsund også blev betegnet, sejlede gennem 11 år primært i passager- og godstrafik på ruten Svendborg-Rudkøbing samt til Marstal. Lejlighedsvis vikarierede den på øvrige Sydfyenske-ruter i Øhavet.



Svendborgsund slæbte også sejlskibe i havnene og til og fra oplægspladser i Marstal og Thurøbund.



I 1910 blev Svendborgsund ombygget og forlænget godt fire meter på det daværende Ring-Andersen Staalskibsværft i Svendborg.



I 1918 blev Svendborgsund solgt til Norge og skiftede navn til Angelo.



I 1950 blev dampmaskinen udskiftet med en dieselmotor og skibet ombygget til sejlads med fragt.



Skibet har under norsk flag skiftet navn og ejer adskillige gange.



I 2006 indledtes en ombygning til fritidsskib.



I 2011 var skibet truet af ophugning i Frederikshavn, men blev i sidste øjeblik reddet af Udviklingsfonden i Ærøskøbing og bugseret til Det Gamle Værft for i videst mulig omfang renovering / genopbygning, som damperen var i 1911.



Skibet kom på bedding i Ærøskøbing, blev klargjort og ligger nu under et overdække og afventer genopbygning.Skibsbevaringsfonden vurderede i 2013 Svendborgsund som bevaringsværdig og skønnede på baggrund af norske eksempler, at en "tilbageførelse" til sejlende damper vil koste mere end 50 mio. kr. sosn