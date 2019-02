Tidligere skibsbygger Frank Jørgensen er ved at afslutte en model af container-kæmpen Regina Mærsk til udstilling i værftsbissernes Lindøstuen.

Skibe. Megastore - og modeller. Det er stikord for Frank Jørgensens livslange interesse og profession. Som knægt fremstillede han skibsmodeller og søsatte dem i vandpytter og badekar. Som voksen har Frank Jørgensen på Lindø-værftet været med til at bygge nogle af verdens største skibe. Samtidig har Frank Jørgensen haft sit eget lille skibsbyggeri hjemme i privaten. Fra Munkebo-villaens værft har Frank Jørgensen på bestilling leveret mere end 100 minutiøse skibsmodeller i professionel kvalitet. - Jeg kom i lære som skibsbygger på Lindø. En af de første dage gik jeg til min mester og spurgte, om jeg ikke måtte låne tegningen til et skib. Jeg ville gerne bygge en model af det. - Aarrh, nølede mester. Nu kan du jo lige lære at bygge store skibe først. Så finder vi nok ud af det, fortæller Frank Jørgensen.

Lindøstuens kommende attraktion - Frank Jørgensens skalamodel af den 300 meter lange Regina Maersk. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

To job i 23 år Den professionelle løbebane startede som skibsbygger-lærling på Lindø-værftet i 1965: - Fra jeg kunne begynde at snitte med en kniv, havde jeg kun skibe i hovedet Derfor var det helt naturligt for mig at søge ind på et værft, forklarer Frank Jørgensen. Efter læretiden fortsatte han på værftet som funktionær, instruktør og senere arbejdsleder. - I 23 år havde jeg faktisk to fuldtids-job. Sideløbende med jobbet på værftet byggede jeg modeller. Det var hårdt engang imellem. Modellerne var en selvstændig forretning med cvr-nummer og alting, siger Frank Jørgensen.

Propel, ror og agterthrustere på Regina Maersk. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Op til 350 timer pr model Den erfarne modelbygger vurderer, at det tager 300-350 timer at bygge en model af et containerskib, en olieplatform eller en tanker. Hvis det varer længere tid, bliver timelønnen for lav. - I de travleste perioder byggede jeg op til fire modeller på et år. Jeg pralede af, at jeg årligt kunne levere lige så mange skibe, som Lindø kunne. Derude var de flere tusinde. Jeg var jo kun en, siger Frank Jørgensen.

Lindø-nybygningen Regina Maersk fra 1996 - i model af Frank Jørgensen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Mærsk var storkunde Mærsk var stor-aftager af modellerne. Ofte bestilte rederiet tre styk. En model til værftet, en til hovedsædet på Esplanaden og en til et rederikontor ude i verden. - Mange af Lindøs skibe var seriebyggede, så de fik kun en model af den første. Hvis skibene senere blev forlænget eller bygget om, blev der lavet nye modeller, siger Frank Jørgensen. Det lille Lindø-værft lukkede to-tre år før det store. Da Frank Jørgensen for ti år siden stoppede med professionelt byggeri, kostede en model omkring 75.000 kr med opsats og montre. Uden at Frank Jørgensen har tal på, hvor mange lyseblå modeller det lille Lindø-værft har leveret, fastslår han, at Mærsk var langt den største kunde. Men også Karstensens Skibsværft i Skagen har aftaget en række modeller af trawlere, det har bygget til bl. a. Irland og Skotland.

Lindø-nybygningen Regina Maersk fra 1996 - i model af Frank Jørgensen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

I Marstal - og resten af verden Modellerne fra "Lille Lindø" står over hele verden: - Jeg har lavet krigsskibe til Marokko, boreplatforme til Ægypten og et havundersøgelsesskibe til Thailand. Et saudiarabisk rederi fik tre modeller af tankere. Den ene skulle skæres op i siden, så man kunne se, hvad der var indeni af rør, pumper og tanke. Det tog lang tid at lave, men udløste heldigvis også et skulderklap fra kunden i Riyadh, siger Frank Jørgensen. Også Marstal Søfartsmuseum har et par modeller fra Frank Jørgensens hænder. Dem fik museet i gave sidste år, da Frank Jørgensen og hans kone skulle flytte til noget mindre og der skulle ryddes op i hjemmets model-samling. - Da vi snakkede om, hvad vi skulle have med til det nye hjem, var min kones blik ikke til at misforstå, forklarer Frank Jørgensen.

Modelbyggeri er i småtingsafdelingen. Lejdere og søgelændere kan købes som udstanset prefabrikation, men skal bøjes og males i rette farver. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Regina Mærsk på vej Selvom Frank Jørgensens lille, professionelle værft er lukket ned, er der stadig gang i en nybygning. Da Søsiden besøgte det lokalhistoriske arkiv i Munkebo funklede en flot model af Regina Maersk i arkivets værksted. Den rigtige og 300 meter lange Regina Maersk gled ud af Gabet ved Odense Fjord i januar 1996. - Regina Maersk var den første af de store fra Lindø efter, at man gik bort fra at bygge dem, der kunne gå gennem Panama. Regina kunne tage godt seks tusinde styk 20 fods containere. Det var mange dengang. Skibstypen blev forlænget flere gange. De sidste blev også bredere, fortæller Frank Jørgensen.

Der er Maersk over det hele på Lindø-nybygningen Regina Maersk fra 1996 - i model af Frank Jørgensen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Præcis og målfast Den aktuelle model på Frank Jørgensens byggebedding skal indgå i lokalarkivets værftsmuseum, Lindøstuen. Modellens skrog var et Frank Jørgensen havde til overs fra det lukkede hjemme-værft. Derfor blev det lige Regina Maersk. Frank Jørgensen har bygget på modellen i omkring halvandet år. Nu er den tæt på færdig. Modellen af Regina Maersk følger den høje standard fra Frank Jørgensens tidligere leveringer: - En model bestilt af en skibsreder skal bare være tip-top i orden. Den skal ikke kun ligne nogenlunde. Den skal være helt præcis og målfast ned til mindste detalje. Når jeg fx byggede for "de lyseblå", havde de altid check på, om det hele var ok, fortæller Frank Jørgensen.

Agterpartiet. Lindø-nybygningen Regina Maersk fra 1996 - i model af Frank Jørgensen. Containerskibet var hjemmehørende i Gråsten. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Begynd med tegningen Basis for en vellykket skibsmodel er de originale tegninger fra værftet. Dem havde Frank Jørgensen let adgang til i sin Lindø-tid: - Når du har fået tegningerne, laver du en plug, en model af træ. Udenpå den bliver der støbt en form af glasfiber. Så piller man træ-pluggen af og støber selve modellen i formen. Glasfiber-arbejdet fik jeg lavet hos en mand i Kiel, siger Frank Jørgensen. Nogle få af komponenterne på en model kan købes færdige. Det gælder fx skibets stiger, lejdere og søgelændere. Men det meste skal håndlaves, så størrelsesforhold passer præcist til den aktuelle model. Modelbyggerens værktøj er bl. a. pincet, lup og små tænger. Navne på skibssider, stævn, hæk og containere designes på computer og printes på selvklæbende materiale. - Og til sidst skal der anbringes nogle små menneskefigurer om bord, så man kan have et størrelsesforhold. Til Mærsk-skibe skulle figurerne altid have kedeldragter på - lyseblå.

Den lyseblå kedeldragt-klædte figur på dækket under kommandobroen er en af mange fine detaljer på Frank Jørgensens model af Regina Maersk, Lindø-nybygning fra 1996. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Også ved fordækkets mange spil har et par Mærsk-figurer fundet plads. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Stævn og bulb på modellen af Regina Maersk, Lindø-nybygning fra 1996. Foto: Søren Stidsholt Nielsen