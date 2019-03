MF'er raser: Styrelsen nossede i et helt år

- Det er en skandalesag. Hver gang styrelsen har truffet en beslutning, har den truffet den forkerte, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen

Miljøskibene er en skandalesag, der opruller sig. Hver gang man har truffet en beslutning, har man truffet den forkerte, siger folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) til Søsiden. Bjarne Lausten har beskæftiget sig indgående med de oplagte statsskibe i Svendborg. Det nu over seks år lange og langt fra afsluttede forløb udstiller en række af alvorlige fejl, mener politikeren: - Den første fejl i den gamle naturstyrelse var, at skibene ikke blev købt i Danmark. Det var også en fejl, at styrelsen ikke var påpasselig nok med at udforme kontrakten. Der var mange tvivlspørgsmål. Det var jo derfor, at det engelske værft ville have fire-fem millioner kroner mere, siger Bjarne Laustsen.

Propel og ror. Sådan så miljøskibene ud på bunden efter tre og et halvt år i Svendborg havn. Biolog Lars Nielsen, Rudkøbing identificerer de gele-agtige tapper som søpung. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- De nossede i et helt år - Det var også en fejl, at der gik et helt år før styrelsen - undskyld udtrykket - fik nosset sig sammen til at finde ud af, hvad der skulle ske, når der nu ikke skulle bygges nyt. Styrelsen burde have taget det billigste danske tilbud. Det fra Faaborg Værft. Styrelsen køber så i stedet to brugte skibe, der ikke er klar til opgaven. Det er også en fejl. Styrelsen burde have aftalt, at sælgeren skulle levere skibene ombygget, så sælgeren stod med hovedpinen, siger Bjarne Laustsen.

Miljøskibene Sif og Frigg af Svendborg blev efter løftet på land rengjort under vandlinjen. Miljøstyrelsens aktuelle plan er at svejse begge skibe midt over, forlænge dem omkring to meter, montere i alt fire nye motorer samt at ændre indretning fra brug til passagertransport til bl. a. overnatnings-mulighed og laboratorium. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Bliver de sødygtige? - Hvad ville du gøre, hvis ansvaret var dit? - Jeg ville have valgt at få skibene lavet på Jobi Værft og betalt det, de forlangte. Nu går styrelsen så ud med en lavere udbudsramme. Jeg sårøger: Hvad er det, der ikke skal laves? Og ingen ved, om skibene bliver sødygtige. Det svarer vel nogenlunde til at forlænge en flyvemaskine uden at gøre vingerne større, siger Bjarne Laustsen.

Miljøskibene er konstrueret med to skrog, katamaran, og to motorer. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Klamphug fra udlandet Hvor tror du, at sagen ender? - Jeg har altid kæmpet som en løve for dansk værfts-industri. Min frygt er nu, at ordren på ombygning kan ende i udlandet. Det kan føre til en kæmperegning til skatteborgerne og til, at der bliver lavet noget klamphug, noget der ikke dur til noget, siger Bjarne Laustsen og taler om en stædig styrelse: - Når man i styrelsen holder fast, handler det jo dybest set om, at man ikke vil erkende, at man har taget fejl, lyder det fra Bjarne Laustsen.

Miljøskibene Sif og Frigg i Svendborg løftes på land. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Få dem nu i arbejde! Folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) - valgt på Fyn - minder om, at skibene blev købt i den forrige regerings tid og appellerer til, at der nu sættes gang i projektet: - Vi hænger nu på skibene, og jeg synes, at vi bare skal se at få lavet et mere konkret udbud. Det skal beskrives præcist, hvad der skal laves, så vi kan få skibene gjort klar og få dem sat i arbejde, siger Erling Bonnesen.

- En absurd sag Et andet fynsk valgt folketingsmedlem, Trine Bramsen (S) kalder sagen om Svendborg-skibene for absurd: - I 2017 bad jeg de relevante ministre forholde sig til sagen. Selvom skibene nu er tørlagt, virker det stadig ikke til, at der er en plan for skibene - og heller ikke en holdning til, hvordan vi undgår, at skandalen gentager sig. Derfor vil jeg bede ministrene om at forholde sig til sagen ny - og herunder belyse omkostninger forbundet med at igangsætte arbejdet om ombygning af skibene kontra nyindkøb - fra dansk værft, siger Trine Bramsen.

- Helt fjollet - Det er jo en sag, som er startet under den tidligere regering. Nu ser frem til, at vi i ministersamrådet får sagen yderligere belyst, siger fynskvalgte Jane Heitmann (V): - Mit håb er, at miljøskibene hurtigst muligt kommer i drift. Det er jo helt fjollet, at bruge penge på noget, som vi reelt ikke har glæde af. –– Miljøstyrelsens kontorchef Morten Jepsen har ikke før ministersamrådet på torsdag ønsket at give kommentarer til Søsiden.