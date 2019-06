Kiel for fulde sejl: Windjammerparade, Fassbier og roterende pattegrise

Den 125. udgave af Kieler Woche er nu skudt igang og forventes at tiltrække omkring tre millioner mennesker til mere end 2000 programpunkter

I denne weekend og i hele næste uge udfolder en af Europas største maritime fester sig i Øhavets tyske nabolag.

Kun tre timers kørsel fra det sydfynske er den traditionelle Kieler Woche nu skudt igang.

Med over 2000 programpunkter til lands og til vands forventes de ti havvendte festdage at tiltrække op mod tre millioner mennesker til bykernen og fjorden.

For den maritimt interesserede vil Kieler Woche være et hav af oplevelser: Dampskibe, sejlskibe, elitesejlads på olympisk niveau tilsat kilometervis af havnefest i centrum af en fjordby med en kvart million indbyggere. Ikke uden grund markedsfører delstatens pulserende hovedstad sig som "the sailing city".

Kieler Woche indledes altid i den sidste hele weekend af juni. I de seneste mange år har "ugen" spredt sig over ti dage.

Årets udgave af Kieler Woche er i jubilæumshumør - den 125. af slagsen. Når plakaten skilter med "kun" 125 år, er det en slags beskedenhed.

Historien om den maritime uge begyndte faktisk allerede i 1882, da sejlsport var noget forholdsvis nyt og forbeholdt rigmænd. Dengang var stævnet en kapsejlads på Kieler Fjord. Den samlede en snes både fra Kiel, Hamborg og Danmark.

Først i 1894 fik stævnet sit nuværende navn. Derefter er ugen udviklet til dagens gigantiske folkefest.

Sejlsports-delen af Kieler-Woche har base i den olympiske havn opført i 1972. Blandt de dystende OL-klasser er i år Laser og Finn-joller. I de internationale klasser er joller som Flying Dutchman og Europa.

Kieler Woches højdepunkt er Windjammerparade næste lørdag. Mere end 100 større sejlskibe og enkelte dampere sejler formation ud af fjorden til området omkring sejlsportsbanerne. Medsejlads kan bookes på sejlskibe eller udflugtsbåde. Koøjet anbefaler.

Vel i land byder havne- og byfest-delen af Kieler Woche på mangfoldige og lydstærke tribuner flankeret af roterende pattegrise samt Fassbier i tøndevis.