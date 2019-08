Kendt maritimt mediehus forhaler: Farvel Esplanaden. Goddag Langeland.

Magasiner og websites i Media Group Maritime Denmark forhaler vestpå. Farvel eksklusive Esplanaden i København. Goddag til udkik mod Det Sydfynske Øhav.

Flytningen betyder, at Det Blå Danmarks populære website Maritimedanmark.dk nu redigeres og udgår fra en herskabslejlighed i den smukke, gamle Strandgården i Rudkøbing. Fra redaktionens skriveborde og mødelokale er der direkte kik ud over havn og midtermole.

I det nærmeste bassin har Maritime Danmarks redaktør og medejer, Martin Uhlenfeldt, fået plads til sin lystbåd.

- Der er selvfølgelig noget økonomi i at flytte fra Esplananden og hertil, men på mange andre måder giver det også god mening for os, forklarer Martin Uhlenfeldt i en Koøjet-snak i de nye omgivelser:

- Der er sket en tyngdeforskydning i det maritime Danmark. Vi kommer nu tættere på nogle af de stærke klynger, der findes i provinsen, bl. a. her i Fyns-området med Svendborg som en stærk spiller, siger Martin Uhlenfeldt.

Han understreger, at flytningen til Langeland ikke medfører, at fx koncentrationen af store rederier i København får mindre dækning.

Redaktionen tæller nogle freelancere samt den faste medarbejder Lars Emtekær, der pendler fra Fyn. De to har i øvrigt en journalistisk fortid sammen på TV2's erhvervsredaktion, hvor Uhlenfeldt var chef.

Martin Uhlenfeldt etablerede web-sitet Maritime Danmark i 2007. I dag er virksomheden vokset med bl. a. Fiskeri Bladet og i samarbejde med Bella Center også messen Danish Maritime Fair.

Alle produkter fra Maritime Danmark er gratis. Indtægterne kommer fra udliciteret annoncesalg på web og print. Web-sitet har hver måned 80.000 unikke brugere.

- Vi er glade for at være her og er blevet godt modtaget, siger Martin Uhlenfeldt.

Købmandsgårdens renoverede herskabslejlighed på 360 kvm er stor nok til, at Martin Uhlenfeldt også privat har slået sig ned i Rudkøbing.

Samlet husleje: 9500 kr.