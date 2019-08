Kamp mellem Ærø og Øresund: Det er os, der har verdens største batterifærge

At udnævne en vinder er et spørgsmål om, hvad man ligger i ordet størst.

Da Ellen endnu ikke i sine test-sejladser har simuleret en fuldt lastet overfart t/r, kendes strømforbruget i daglig drift på fem-syv dobbeltture ikke. Men det er en fysisk nødvendighed, at Ellen vil få verdens største interval mellem ladningerne. På Øresund kan der lades hvert 20. minut. På Ærø-Als går der omkring to timers sejlads mellem Ellens kontakt til ladestikket i Søby.

Så man kan sige, at Øresunds-færgerne er langt overvejende batterifærger, der også kan sejle på diesel, mens Ellen er en batterifærge, der kun kan sejle på batteri.

Men fakta på Øresund er også, at m/f Aurora sejler næsten 100 pct. batteri, og at m/f Tycho Brahe vil gøre det samme senere i denne måned.

De to færger på Øresund har efter ombygning beholdt deres diesel-maskineri, som kan tilkobles, hvis batterierne driller. Dermed kan færgerne også sejle i hybrid-drift eller på diesel-drift - og er ikke rene batteri-færger som Ellen.

I størrelses-racet kan Ærøfærgerne også argumentere med, at Ellen er konstrueret til udelukkende batteri-drift. Altså en 100 pct. batterifærge. Nul brændstof.

Fra Ærø slås der på, at Ellen har verdens største batteripakke på en færge. Batteriernes såkaldte energiindhold oplyses fra Ærø til 4,30 MWh. Øresunds-færgerne har 4,16 MWh. I runde tal svarer det til tre pct. mindre end på m/f Ellen.

Søsiden siger: En delt førsteplads

På alle andre punkter er Øresunds-færgerne overlegne Ellen. De kan hver transportere otte gange så mange biler og over fem gange så mange passagerer. Desuden er Øresunds-færgerne omkring dobbelt så lange og dobbelt så brede som deres batteri-slægtning på Søby-Fynshav.

Øresunds-tvillingernes ladekapacitet er også større. De kan tilmed betjene sig af fire ladestationer mod Ellens ene stik i Søby.

Oveni kommer, at Øresunds-færgerne har bevist deres praktiske duelighed ved i måneder at have sejlet i stabil, daglig batteri-drift med passagerer og biler. Dertil er Ellen som bekendt ikke nået endnu.

Størst ...?

