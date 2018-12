Julefrokost på færgen?: Derfor sejlede m/f Marstal ikke den korteste vej til Svendborg

Overnatning i Svendborg

Redaktionen kontaktede i første omgang vagthavende på den statslige søredningstjenestes kontrolcenter, JRCC. Vagthavende kunne beroligende oplyse, at centret ikke havde haft gang i eftersøgninger, som måske kunne have involveret m/f Marstal og bragt den udenfor sin normale sejlrute.

Forklaringen på færgens afvigende sejlads får vi fra Ærøfærgernes direktør, Keld Møller:

- Da færgeleje 2 i Ærøskøbing er under ombygning, kan det kun benyttes i godt vejr. Efter at færgen havde sejlet sidste tur, blev det på grund af den kraftige vind besluttet at ligge over for natten i Svendborg. Her er det først muligt at komme ind, når den anden færge er afgået på sidste tur, siger Keld Møller:

- Kaptajnen valgte derfor at få lavet normal natrengøring og samtidig at tilpasse sejladsen til ankomsten i Svendborg, forklarer Keld Møller om m/f Marstals uprogrammerede og forlængede ekstra-tur.