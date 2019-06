Ingen lodstvang, men: Skibe uden lods får anråb fra bunker i Karup

"White over red - pilot ahead", hedder det om det rød-hvide lodsflag, som alle skibe med lods om bord skal føre - også som her selve lodsbåden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Maritime Assistance Service kommunikerer en venlig henstilling til skibe med mere end 11 meter dybgang. Hjælper det ikke, så ...

LANGELANDSBÆLT: Skal store skibe på vej gennem fx Langelandsbælt og Storebælt have lods om bord? Nej. Det behøver de ikke. Men brug af lods anbefales af de maritime myndigheder. Når der ikke er lodstvang, handler det om international havret. Selvom det ofte er foreslået og diskuteret nationalt og internationalt, giver havretten ikke mulighed for lodspligt ved gennemsejling - såkaldt transitsejlads - i internationale farvande som fx Øresund og bælterne øst for Fyn og Langeland. International uenighed blokerer for indførelse af pligt til at have en lods til rådighed for skibets fører.

Mange skibe sparer helt eller delvis lodsen, men ikke denne 160 meter lange gastanker fra Singapore. Efter veloverstået operation i Langelandsbælt slutter nærkontakten mellem Danpilot Echo og Nashwan. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Lodsanråb fra bunker Selvom der ikke er juridisk hjemmel for lodspligt, lyder der fra den internationale maritime organisation IMO en anbefaling af at bruge lods. Beskyttelse af havmiljøet er et af argumenterne. I følge Danpilots årsrapport 2018 tager den danske stat IMO's anbefaling meget alvorligt. Det praktiseres bl. a. ved, at alle passerende skibe med over 11 meters dybgang kontaktes af forsvarets Maritime Assistance Service (MAS). Herfra gøres skibet opmærksom på anbefalingen fra IMO. Denne kontakt fra MAS's bunker på flyvestationen i Karup kaldes et lodsanråb. Nogle skibe beslutter sig efter anråbet til at tage lods om bord. De fleste gør ikke. Hovedparten af skibene har dog lods om bord på en del af strækningen fra Bornholm til Skagen, oplyser Danpilot.

Danpilot Echo og 17 andre fartøjer fra det statslige lodseri medvirkede sidste år til lodsning af omkring 20.000 skibe. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Flagstatsbrev Hvert lodsanråb indberettes til Søfartsstyrelsen, som derefter sender et såkaldt flagstatsbrev til skibets registreringsland. I nogle lande kan brevet udløse en bøde til rederiet. Brevet kan også have betydning for risikovurderingen af skibet og lasten og dermed forsikringen. Danpilots landsdækkende net af lodser rykker ud fra godt en snes lodsstationer. I farvandet omkring Fyn og øerne er baserne placeret i Nyborg, Spodsbjerg og Korsør. Vagtberedskabet tæller hvert døgn i alt 70 lodser, 21 bådmænd og seks disponenter. Danpilot har samlet ca 300 ansatte.

Fra Danpilot Echos styrehus har bådføreren også et fint kik ud til fordækkets to boarding-rigge. Ligesom båddæk og udvendige håndtag kan riggene opvarmes, så de ikke samler is. Foto: Søren Stidsholt Nielsen