Handicap-sejler: - Fedt at få saltvand og frisk vind i hovedet

Jørgen Dalgaard fra Rantzausminde er meget begejstret for, at frivillige skaber mulighed for de ugentlige sejladser fra Gambøt.

THURØBUND: Handicapsejler Jørgen Dalgaard, Rantzausminde har sejlet Mini 12'er i Thurø Sejlklub i fire-fem år:- Jeg har altid været boldspiller, aldrig sejlet før. Nu sidder jeg i kørestol, fordi jeg har sklerose. Jeg savnede at komme ud i naturen. Det er svært at komme til skov og strand i en kørestol. Så så jeg dette tilbud og tænkte, at det skulle jeg prøve, fortæller Jørgen Dalgaard til Søsiden - netop hjulpet op på broen efter en lille times sejlads i Thurøbund: - Det har været helt fantastisk. En dejlig oplevelse. Det er fedt at komme ud og få lidt saltvand og frisk vind i hovedet, siger Jørgen Dalgaard. Mini 12'eren bliver af Jørgen Dalgaard karakteriseret som meget nem at sejle og hurtigt reagerende. Der er relativ få ting, man skal justere på. Den er hurtig at lære, og han føler sig tryg, selvom båden krænger lidt: - Vi sejler normalt ikke i over 10 meter i sekundet, mest her i Thurøbund, men måske også til Troense, Valdemars Slot eller ud i Lunkebugten. Hvis det skal være, kan jeg godt være væk en hel dag. Men jeg har brug for hjælpere og kran for at komme op og ned i båden, siger Jørgen Dalgaard, der stadig er på arbejdsmarkedet.

Hånddrevet krangrej på broerne hjælper de handicappede ud i bådene. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Fantastiske hjælpere Ligesom de andre handicap-sejlere Søsiden talte med, glæder Jørgen Dalgaard sig over muligheden for at kunne sejle fra Gambøt hver onsdag: - Vi føler os rigtig godt modtaget i sejlklubben. Den har fantastisk dygtige hjælpere. Det er vi meget taknemlige for. Hvis de ikke var der, kom vi ikke ud. I det hele taget har vi en supergod dialog med klubben, fastslår Jørgen Dalgaard.

Jørgen Dalgaard i Mini 12'eren - med frisk vind og saltvand i hovedet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Velvære og selvtillid Handicapsejler Morten Knudsen, Odense har som Jørgen Dalgaard også sejlet på Egmont Højskolen i Østjylland. Morten Knudsen har sin handicaphjælper med og hun assisterer også, når han skal løftes ned i tomands-båden Olsen Twin. - Jeg har været med her i over 11 år, m en havde ikke sejlet før. Det har været alle tiders at være ude i dag. Særlig når det blæser, er det dejligt. Så er der mere tryk på. Det elsker jeg, siger Morten Knudsen, der i særlig grad nyder selv at få lov til at styre båden med de små håndtag ved hans plads foran sejlklubbens hjælper. Sejlene manøvreres i Morten Knudsens tilfælde af hjælperen siddende bagest om bord. - Hver uge ser jeg frem til at komme til Thurø. Sejladsen giver mig øget velvære og mere selvtillid. Det er dejligt, at vi har den her mulighed, lyder det fra Morten Knudsen.

Jørgen Dalgaard, Rantzausminde melder, at dagens sejlads har været en fantastisk oplevelse.. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Kan ikke få det vildt nok Handicapleder Erling Justesen supplerer med en lille historie om, at Morten Knudsens båd stødte på grund tæt ved land under et tordenvejr for et par år siden. En hjælper måtte ud og gå på bunden for at skubbe båden fri. Bagefter sagde Morten Knudsen, at det var den bedste sejltur han nogensinde havde haft: - Morten kan ikke få det vildt nok. Han sejler også gerne i blæst og regn, siger Erling Justesen.

Morten Knudsen fra Odense har været med på Thurø i 11 år. Her hjælpes han til rette af sejlinstruktør Kim Isager og handicaphjælper Henriette Mikkelsen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Jeg kan ikke få det vildt nok derude, siger Morten Knudsen - omgivet af sejlinstruktør Kim Isager og handicaphjælper Henriette Mikkelsen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Olsen Twin'eren på kryds - om bord Morten Knudsen og Kim Isager (bagest). Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Thurø Sejlklub har nu tre Olsen Twin'ere i drift til onsdagens handicapsejladser. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ledsagebåden bemandet af Bent Frandsen (tv), Frits Jørgensen og Børge Danslet. Foto: Søren Stidsholt Nielsen