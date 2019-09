Søren Gundtoft fra Fjellebroen: -Jeg har altid et par liter sødmælk om bord til Silverrudder. Det har fedt og det er godt for hjernen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Søren Gundtoft fra Fjellebroen sejler hvert år 2500-3000 sømil og har haft samme båd i 39 år.

FJELLEBROEN: Når man hører om logbogen hos Søren Gundtoft fra Fjellebroen, er Silverrudder en af de mindre udfordringer. Hans Laurin 32-sejlbåd har sat kølvand over Atlanten, Den Botniske Bugt, Middelhavet, Færøerne, Madeira og Canarie-ørene. For blot lige at nævne nogle farvande, hvor den 62-årige snedker har sejlet. De fleste sømil med Søren Gundtoft som solo-sejler. Før Søren Gundtoft søgte mod det sydfynske brugte han båden til beboelse - 15 år i Københavns havn. Jo, skipper kender sin båd. Til næste år kan Søren Gundtoft fejre 40 års jubilæum som ejer af den bundsolide, svenske langkøler konstrueret i starten af 1960'erne. De første Laurin 32 blev bygget af træ. No Name af Fjellebroen er af glasfiber. - Hvor langt jeg har sejlet i den i alt ...? Tjah, det må være mere end 75.000 sømil. Jeg sejler i snit vel 2500-3000 sømil årligt, fortæller Søren Gundtoft over en kop cockpit-kaffe i regnvåde Fjellebroen havn. - Jeg kan godt lide, at min båd er spidsgattet. En spids røv er go' til dårligt vejr. Den bryder det. Men hun er en klodset svensker. Tung. Syv ton. Den svinger ikke lige rundt på en femogtyveøre. Ved start skal jeg ikke ind mellem små hidsigpropper, der kan vende om sig selv, fastslår Søren Gundtoft i en karakteristik: - Den er en havbåd. Mange jordomsejlere har brugt den. Den er i virkeligheden ikke egnet til hverken Kattegat eller Det Sydfynske Øhav. Den er mindre god i let vejr og på kryds, lyder det fra den erfarne skipper.

Søren Gundtoft fra Fjellebroen har haft sin langturs-klassiker, - en Laurin 32 - i 39 år. I næste uge står den på Silverrudder. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fællesskab med seje gutter Søren Gundtoft har fuldført Silverudder fire ud af fem gange. Året, han og mange andre ikke nåede rundt, holdt vinden friweekend. For Søren Gundtoft er Silverrudder også et flerårigt fælleskab med sejler-kammeraterne Michael Sørensen og Svend Lund fra Fjellebroen. Begge er plus-70'ere. - De er nogle seje gutter. Vi har meget radio-kontakt undervejs. Når vi alle tre er kommet rundt, hygger vi os i en tredje halvleg. Så står menuen på øl, whisky og havanesere. Vi har hver vores ansvarsområde, forklarer Søren Gundtoft.

Søren Gundtofts sejlbåd har nyttigt langfarts-sejlerudstyr som solpanel, vindmølle, radar og vindror . Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Eventyret forlænges For Søren Gundtoft er Silverrudder med til at forlænge sæsonen på et tidspunkt, hvor mange både er under afrigning: - Jeg er glad for at kunne holde båden igang i september og stadig få noget sejlereventyr sent på sæsonen. For mig er en Fyn rundt en god oplevelse, bl. a. fordi der er så mange både med. Det sociale i Svendborg havn betyder også meget, siger han.

Ingen tis over bord Solo-sejleren Søren Gundtoft har sikkerhed som højeste prioritet. Han sejler altid med livline og redningsvest. Vesten er desuden udstyret med en alarm, der udsender position, når den bliver våd. Hvis Søren Gundtoft falder over bord, kan han fra en 30-60 meter lang slæbeline afbryde autopiloten. Så sejler båden ikke videre af sig selv. - Det er bare et ryk. Så lægger båden sig op i vinden, forklarer Søren Gundtoft.Mange sejlere falder over bord, når vandet skal lades ud over siden af båden. Den situation vil Søren Gundtoft ikke bringe sig i: - Det sker ikke her om bord. Jeg tisser aldrig ud i vandet, siger Søren Gundtoft.

Fidus med sødmælk Sikkerhed er også at kunne holde sig frisk i de måske 30 timer en Silverrudder kan tage i en langsom-sejler som Søren Gundtofts båd. Han bruger det kendte solosejler-trick med æggeuret som vækkeur for kortere søvn. En anden fidus er sødmælk: - Jeg har altid et par liter om bord til Silverrudder. Under sejladsen er hjernen på hele tiden. Den bruger fedt, og det er der i sødmælk, siger Søren Gundtoft. Undervejs bliver menuen kokkereret om bord. Nej til hurtige løsninger og ingen- hvad Søren Gundtoft kalder - mormor-mad: - Der må gerne være noget krudt i det, jeg laver. Stærkt er godt derude, siger Søren Gundtoft.

- Min ambition ... På teknik-siden er den 39 år gamle båd fuldt sikkerheds-opdateret. Den har bl. a. radar og AIS-positionssender og strømforsynes af solpanel og vindmølle. Sikkerhed for solo-sejlere er også ikke at skulle på rundt på dækket. På Søren Gundtofts båd kan alt derfor betjenes fra cockpit. For et par år siden blev båden også nedrigget med kortere bom og mindre hydra-sejl. Nu er den blevet lettere at håndtere alene. En nyanskaffelse af et stagsejl til kryds i let vind kompletterer pakken: - Jeg skal ikke ha' en ny båd. Derfor kan jeg tillade mig at bruge pengene på den her, siger Søren Gundtoft. - Min ambition med Silverrudder? Selvom jeg har den mindste, tungeste og ældste båd i min klasse, har jeg sat mig for, at jeg ikke vil være sidst. Det har jeg heldigvis heller aldrig været.