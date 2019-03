Ellen. Hvem var det?

En håndfuld passagerfartøjer har i løbet af mere end 100 år båret det gode pigenavn.

Første gang champagneflasken knaldede mod en skibsside på en Ærø-færge og udløste navnet Ellen var på en hollandsk bygget damper leveret i 1903. Færgen blev på ruten Faaborg-Søby efterfulgt af to Marstal-nybygninger - begge brugte navnet Ellen.

Sidste år fik Ærøskøbing så sit sol- og eldrevne passagerfartøj Little Ellen. Og storesøster Big-Ellen forventes i batteridrift fra Søby i juni. Efter at være anvendt fem gange siden 1903 skulle man tro, at det var en let sag at opklare hvem hun var - denne Ellen, der første gang bragte navnet ind i Øhavets færgetrafik. Nærmest lige så nemt, som hvis færgen havde heddet Ærøskøbing, Skjoldnæs eller Kronprins Frederik.