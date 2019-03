Gråd på Bahamas: Jeg var ked af det. Hun var så cool

Fakta

Ellen 1903 Norsk-nybygget damper indsat 1903 for Dampskibsselskabet Ellen på Faaborg-Dyreborg-Lyø-Avernakø-Søby. Rederiet havde base på Steensgaard mellem Faaborg og Falsled. Navnet kom fra den dengang 26-årige Ellen Bille-Brahe-Selby, født på Hindsgavl Slot og grevinde på Steensgaard. Damper skrottet i Svendborg i 1934.Ellen 1933 Motorfærge leveret fra H. C. Christensens Stålskibsbyggeri i Marstal i 1933 til Øernes Dampskibsselskab. Efter 30 år i Øhavet fortsatte den i Smålandshavet og blev i 2000 solgt til brug for restaurationskib ved Holmen i København.



Ellen-Søby 1960 Leveret fra H. C. Christensens Stålskibsbyggeri i Marstal i 1960 til Øernes Dampskibsselskab. Efter 12 år på Faaborg-Søby fortsatte færgen som m/f Runden i Sejerø Bugt og derefter som Lisa J i rutefart ved Bahamas. Skrottet 2010.



Little Ellen 2018 Udflugtsfartøj med solpaneler som energikilde. Leveret 2018 til bagermester Tom Rasmussen, Ærøskøbing.



Ellen 2019 Fuldt batteri-drevet nybygning fra polsk underleverandør og Søby Værft til det kommunale Ærøfærgerne. Støttet af EU. Det omkring to år forsinkede færgeprojekt forventes i drift på Søby-Fynshav i løbet af sommeren 2019. sosn