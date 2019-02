Glad for 40 år til søs: Landmand, det var ikke lige mig

Bendt B. Jensens far drømte om, at sønnen skulle overtage landbruget ved Ringsted. - Men landmandsliv var ikke mig. Det fandt jeg tidligt ud af. Hvorfor det så lige blev sømand, har jeg ikke helt svaret på. Men jeg har bestemt ikke fortrudt. Jeg har haft 40 gode år derude. Jeg har aldrig været ked af at sejle, fastslår den 82-årige pensionerede skibsfører fra Vindeby på Tåsinge. Tilfældet - eller måske rettere det der dengang hed Svendborg Søfartshøjskole - bragte Bendt B. Jensen til det sydfynske. - Jeg skulle som knægt sætte mig ind i, hvordan man blev sømand. Det førte så til, at jeg måtte flytte til Svendborg, og det har været min base lige siden, fortæller Bendt B. Jensen. Hustruen Ingrid, fiskeskipper-datter fra Faaborg, mødte sin Bendt på Casanova, datidens store danseetablissement i Gerritsgade, Svendborg. Tre år før Svendborgsundbroen i 1966 skabte fast forbindelse til Tåsinge, købte parret deres nuværende hjem. For 100.000 kr kunne de rykke ind i en dengang nybygget villa på Bjernemarksvej i Vindeby.

- Udskejning ...?

Bendt B. Jensens livshistorie er også beretningen om et langt liv til søs med store forandringer i den danske handelsflåde. Hans første møde med det maritime blev tiden på Svendborg Søfartshøjskole:

- For en landmandssøn var der mange nye udtryk at lære. De snakkede fx om, at vi skulle have udskejning. Jeg troede først, at det var noget til at spise. Det viste sig så, at det betød, at vi skulle have fri, siger Bendt B. Jensen.

Efter de maritime grundtrin på skolen begyndte opbygningen som sejlende sømand. Livet på tankeren Jane Mærsk skræmte ikke den unge landmandssøn - først kammerdreng, så dæksdreng, jungmand, letmatros, matros og til sidst bådsmand. Efter et kort mellemspil på kabeldamperen Edouard Suensson gik turen tilbage til Svendborg for at læse til styrmand og skibsfører på navigationsskolen (i dag Simac).