Glad Mærsk-mand: Godt, at jeg fik trykt 1000 styk

- Det er alligevel godt, at jeg fik trykt 1000 eksemplarer af bogen, siger Jørgen Haagen Frederiksen, Svendborg.Tidligere på året fik den pensionerede Mærsk-kaptajn og Maersk Training Center-direktør udgivet sine erindringer under titlen "Mit livs sejlads - fra 1936 til 2001". Bogen om de 65 år til søs udkom på Bekkers Forlag i Skaarupøre, og forlagsredaktør Bjarne Bekker har undervejs været med på sidelinjen. Nu er julehandlen igang og Jørgen Haagen Frederiksen glæder sig over, at han tog chancen og valgte at få trykt bogen i 1000 eksemplarer. - Alternativet var 500. Hvis vi havde valgt det, så ville jeg have haft udsolgt nu op til jul, siger Jørgen Haagen Frederiksen: - Jeg fornemmer, at bogen er solgt bredt, men selvfølgelig især til folk med interesse for søfart. Jeg har også haft kontakt med mange af mine gamle Mærsk-kolleger, der har købt bogen og givet god respons på det, de har læst, fortæller Jørgen Haagen Frederiksen: - Selvom jeg i starten skulle overtales til at skrive en bog om mig selv, har det nu alt i alt været en god oplevelse, fastslår Jørgen Haagen Frederiksen.