Gammeldaws tovværk: Knytte-Jørgen viser sømandssyssel

- Mange vil gerne røre

Nostalgi fanger også blikket på standen fra Danmark Museum for Lystsejlads i Svendborg. Museet på Frederiksøen har medtaget sin blanklakerede piratjolle Ninet, en godt 80 år gammel konstruktion bygget i 1966. På sejlet levendegøres gammeldags lystsejlads i form af et lysbilledshow fra Svendborg Classic Regatta på Lunkebugten.

- Vi ser, at mange kommer hen og stryger fingrene på jollen for at mærke en træbåd. Vi får en snak og vi håber, at det fører til, at nogle bliver støttemedlemmer, siger museumsfrivillig Carl-Ove Thor.

Museet deler standen med De Fæle, Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer.