Fyn Rundt-kending i kollission: Nyrenoveret sejlskib sunket

HAMBORG: En kendt profil fra sejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe, det sejlførende lodsfartøj No. 5 Elbe fra Hamburg sank lørdag eftermiddag på Elben.

Takket være hurtig indsats fra redningsfolk blev alle 43 ombordværende hurtigt bragt i land. Syv mennesker blev i følge Hamborg-politiets oplysninger til tyske medier kvæstet. Ingen af dem er i livsfare.

Det 37 meter lange, skonnert-riggede lodsfartøj af træ sank efter at være kollideret med det 147 meter lange, cypriotisk flagede containerskib Astrosprinter. Kollissionen fandt sted ved Höhe Stadersand nær bifloden Schwinge.

No. 5 Elbe ligger sunket ved flodmundingen med kun det øverste af det ene fribord og masterne over vandet. Containerskibet var for udadgående.

Årsagen til kollissionen kendes ikke. Ved Brunsbüttel nær Elben-udmundingen kom politi om bord for at foretage afhøring af containerskibets besætning. Lørdag aften lå contaiinerskibet stadig for anker ved Brunsbüttel.

No. 5 Elbe har hele vinteren og foråret ligget på Hvide Sande Shipyard for at gennemgå en renovering til omkring 12 mio. kroner. Museumsskibet fra 1883 vendte nyrenoveret hjem til Hamborg så sent som i slutningen af maj.

No. 5 Elbe er nærmest fast deltager i sejladsen Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe. Gennem mange år er den kendt som en af feltets allerhurtigste.

Den elegante, hvide fartmaskine er også tilmeldt årets Fyn Rundt i næste måned. Det må antages for givet, at det bliver den ikke klar til.

No. 5 Elbe bemandes af frivillige og ejes af organisationen Stiftung Hamburg Maritim, der har til formål at bevare og levendegøre byens maritime historie.