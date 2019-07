For kun anden gang i Fyn Rundt-sejladsens 35-årige historie kan sejlskibene ikke opleves i Svendborgsund. Årets sejlads med rekorddeltagelse starter mandag, og finalefesten står i Faaborg fredag. Søsiden spørger til Svendborgs Fyn Rundt-fremtid.

SVENDBORG; Fyn Rundt er en festlig og tilbagelænet kapsejlads med det ædle formål at skabe positiv opmærksomhed omkring de bevaringsværdige sejlskibe. Sejlende dansk kulturarv, som de også kaldes. - Vi vil gerne vise almindelige mennesker, at med den sejlende kulturarv kan man faktisk godt have det skidesjovt samtidig med, at man viser den frem, fastslår stævneleder Jan Jay Brun Jensen, Svendborg. Sammen med efterårets Limfjorden Rundt er næste uges Fyn Rundt årets største begivenhed i den danske sejlskibsverden. De første skibe ankommer allerede i dag til start-havnen Bogense, og på mandag skydes sejladsen igang med efterfølgende anløb i en håndfuld havne.

Fakta Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe er sejlet siden midten af 1980’erne. Den startede i mindre målestok efter initiativ fra skonnerten Arons afdøde skipper, Kristian Lund, Svendborg.





Fyn Rundt anløber i år Bogense (idag og søndag), Fredericia (mandag), Assens (tirsdag), Sønderborg (onsdag), Marstal (torsdag) og slutter i Faaborg (fredag).





Havnene betaler hver 45.000 kr til Fyn Rundt-foreningen for anløb. Marstal/Ærø får småkommune-rabat. Desuden er byernes kommuner vært for fælles morgenmad til de omkring 500 ombordværende medsejlere.





Formand for Fyn Rundt-foreningen er mangeårig deltager Andrea Gotved, København. Næstformand er Svendborg-skonnerten Lilla Dans skipper Jesper Hjorth Johansen, København. Kasserer og stævneleder er Jan Jay Brun Jensen, Svendborg. Han er desuden næstformand i Træskibssammenslutningen, TS og vikarierende forretningsfører.





Fyn Rundt-dommer er ny direktør i fagforeningen Lederne Søfart, Sune Blinkenberg, Marstal-uddannet skibsfører og bl. a. tidligere kaptajn på den norske fuldrigger Sörlandet.





Fyn Rundts deltagende skibe er inddelt i fem kategorier: Store Klasse, Mellem Klasse, Lille Klasse, Specialklasse Store og Specialklasse Lille.





Der sejles efter de internationale søvejsregler og efter det enkle princip “hvem kommer først?”.





De fleste Fyn Rundt-skibe sælger enkeltdags-sejladser eller en hel uge incl. fuld skibskost (fra ca. 5600 kr).





De deltagende skibe er primært fra Danmark, men også Tyskland, Holland, og Sverige er repræsenteret. Ny i år er bl. a. den Svendborg-ejede Halmø samt Danmarks største sejlende træskib, den 100-årige, Marstal-byggede Marilyn Anne af Struer. sosn







Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe er maritime oplevelser for krop og sjæl - her på Svendborg-skonnerten Lilla Dan. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Svendborg mangler Men en havn mangler på årets Fyn Rundt-plan. Svendborg. At byen er droppet er kun sket en gang før i sejladsens 35-årige historie. Det er så mange år siden, at ingen rigtig husker hvorfor og hvornår. Vistnok noget med nogle ølboder på kajen. Det år fik Nyborg æren af at være slut-havn. Når Svendborg er droppet i år, har det som bekendt flere grunde. En af dem er sidste års uro omkring Maritimt Center og Svendborg Event. Et par andre er kommunens nej til værtsskab for Træskibssammenslutningens pinsestævne tilsat noget bitterhed over den nu droppede plan om et havnebad der, hvor sejlskibene skulle ligge ved Frederiksøen.

Det mangeårige Lilla Dan-makkerpar styrmand Steen Messman (t.v.) og skipper Jesper Hjorth Johansen ved manøvregrejerne for udadgående i Ærøskøbing. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- En god fornemmelse Nu vil Fyn Rundt-folkene helst se fremad mod 2020. Selvom næste års sejlplan ikke lægges før i efteråret, vil stævneleder og bestyrelsesmedlem i Fyn Rundt, Jan Jay Brun Jensen ikke udelukke, at Svendborg igen kommer med på sejlplanen. Over en kop kaffe på hjemmekontoret i Svendborgs søhelte-kvarter fastslår Jan Jay Brun Jensen overfor Søsiden, at han med sikkerhed kan sige, at der ikke er nogen i Fyn Rundt, der ikke vil til Svendborg: - Alle holder rigtig meget af Svendborg. Jeg vil rigtig gerne have, at vi kommer. Jeg vil foreslå det og kæmpe for det. Jeg har en god fornemmelse, vil jeg sige, lyder det.

Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe med smil, slid og solskin om bord - her på Lilla Dan af Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Følere ude Beslutningen om næste års anløbshavne træffes af bestyrelsen i efteråret. Sejlplanen inspireres af bl. a. følere, der stikkes frem under dette års Fyn Rundt. Inputs fra det afsluttende skippermøde i Faaborg på fredag spiller også ind. Sejlplanen for 2020 bliver bekendtgjort senest på generalforsamlingen, der altid finder sted i Svendborg i november. Forinden har bestyrelsen sikret sig, at anløbshavnene er villige til at håndtere arrangementet, herunder at sponsere 45.000 kr. til foreningen. Hvis Svendborg igen kommer med i sejlplanen, er det ikke nødvendigvis som finale-havn, understreger Jan Jay Brun Jensen.

Måske ikke lige X-Factor-stil, men humøret fejlede ikke noget den hede højsommerdag på Lilla Dan sidste år. Forrest Fyn Rundt-formand Andrea Gotved. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Fyn Rundt i medvind Fyn Rundt-sejladsen er inde i medvind. Igen i år sættes rekord i deltagende skibe. Antallet har passeret 50. Ikke mindst har klasserne med de mindre fartøjer trukket flere skippere til: - Mange af de små skibe vil gerne være med, fordi vi nu sejler kortere distancer og jo ikke reelt er en sejlads hele vejen rundt om Fyn. Tidligere har den lange tur nord om Fyn afskrækket en del. Men vi kan ikke bare sejle løs. Havnene betaler for, at vi kommer i rimelig tid. Derfor har vi en forpligtelse til at nå frem, så folk kan nå at få en oplevelse, siger Jan Jay Brun Jensen.

Jan Jay Brun Jensen, stævneleder, glæder sig over, at de store Fyn Rundt-sejlskibe også tiltrækker en ny generation af aktive unge: - De unge gider ikke at se på en gammel gråskæger, der sidder med en lun Carlsberg og vender ryggen til og er klog. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Akrobater i riggen Aktiviteterne på kajerne arrangeres af Fyn Rundt i samarbejde med de enkelte havne. En af årets fornyelser er besøg af Dubals Piratcirkus fra Danske Ungdoms- og Børne- Artisters Landsforening. De unge akrobater svinger sig i riggen på tremastskonnerten Fulton af Marstal. Efter den daglige forestilling kl. 16 er der åbent skib på Fulton. - Vi vil gerne have, at også aktiviteterne er maritime. Hoppeborge er ikke lige sagen, siger Jan Jay Brun Jensen, der til gengæld gerne byder velkommen til fx kajakklubber og sejlklubber. Også i år har Simac fra Svendborg en stand, og den populære rambla med praktiske maritime udfordringer er sat op takket være frivillige fra Svendborg Travalje Laug.

Den toptrimmede, Faaborg-byggede skonnert Halmø er ejet af Admiral Hotel i København og af Svendborg-virksomhederne Halberg Investment og Niels Højlunds Stevns Shipping. I år sejler Halmø for (vistnok) første gang med i Fyn Rundt. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- De unge skal have lov Fyn Rundt-sejladsens formål er også - så at sige - at give rorpinden videre til næste generation. Uden tilgang af yngre kræfter om bord, vil sejlskibsmiljøet dø ud. - Jeg mærker en positiv udvikling. Vi får stadig flere unge med ud, lyder det optimistiske budskab fra Jan Jay Brun Jensen: - Det er vigtigt, at de unge får lov at udfolde sig om bord. De unge gider ikke at se på en gammel gråskæger, der sidder med en lun Carlsberg og vender ryggen til og er klog. De unge vil også have fat i rorpinden og have ansvar. Det var anderledes tidligere, og det har måske holdt nogle væk. Der gik fx fem år før jeg som ung styrmand fik lov til at manøvrere, fortæller Jan Jay Brun Jensen. Stævnelederen har selv mere end 30 års professionel erfaring om bord på sejlskibe, bl. a. som Fulton-skipper.

Skippermøde på agterdækket af Lilla Dan før sidste års afgang fra Ærøskøbing. Dommer Sune Blinkenberg informerer. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Stort engagement Skibsbevaringsfonden sejler også med Fyn rundt. Ligesom sidste år bruger fonden motorjagten Mjølner fra Rudkøbing som sejlende kontor: - Vi ser Fyn Rundt-sejladsen som en oplagt mulighed til at se bevaringsværdige skibe under sejl. Vi får snakket med ejerne og er på denne måde synlige i miljøet, som vi igennem vores rådgivning og lovgivningen har været en del af i mere end 30 år, siger sekretariatsleder Tom Rasmussen fra Skibsbevaringsfonden til Søsiden. Tom Rasmussen er overbevist om, at de store fællessejladser som Fyn Rundt er vigtige for synliggørelsen af skibsbevaring: - Sagen er kendetegnet af stort personligt engagement, men kvitteres med beskedne offentlige støttemidler, påpeger Tom Rasmussen.