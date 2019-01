Fuldrigger forude: Georg Stage på flerdages-besøg i Svendborg

Eleverne på det nyrenoverede skoleskib skal have et kursus på Simac.

Tre dage i maj får Svendborg besøg af fuldriggeren Georg Stage.

Det danske skoleskib kommer direkte fra Færøerne, og Svendborg-ankomsten til Honnørkajen bliver dermed togtets første anløb i den sydlige del af kongeriget.

- Vi glæder os meget til at tage imod Georg Stage, siger udviklingskonsulent i Maritimt Center i Svendborg, Joacim Bøllehuus.

Som tidligere kaptajn på skoleskibet er planlægningen af anløbet fra 15.-17. maj lagt i kyndige hænder på Joacim Bøllehuus.

- Når Georg Stage kommer til Svendborg har det først og fremmest et praktisk formål. Som led i elevernes uddannelse til ubefaren skibsassistent, skal de gennem et tankskibs-kursus, et såkaldt Tanker Familiarization. Det får de på Simac, forklarer Joacim Bøllehuus til Koøjet.

Skoleskibets anløb skal også ses som en praktiseret del af sidste års nye, maritime klynge-samarbejde mellem Simac, Georg Stage og Marstal Navigationsskole.

Under anløbet i Svendborg vil det nyrenoverede Georg Stage byde til åbent skib i et par timer en eller to aftener. For de 60 elever om bord arrangeres foruden kurset på Simac adgang til idrætsfaciliteter og svømmehal og måske også en biograf-tur.

For Georg Stage er 2019 et skelsættende år med to togter.

- Vi har tre gange så mange ansøgere, som vi kan have med. Derfor har vi søgt og fået midlerne til at sejle to togter i år, siger Georg Stage-stiftelsens direktør, Asser Amdisen.

Det første togt med indlagt Svendborg-anløb afgår fra Alicante i Spanien den 4. februar og slutter i København den 21. juni.

Kaptajn er Jesper Kramp Amholt, mens Bjarke Wahlquist skal føre skibet på det endnu ikke planlagte efterårstogt.

For Asser Amdisen er Georg Stages sejlads i sydfynsk farvand noget helt særligt:

- Jeg er jo gammel troense-dreng og føler en ret stor glæde, når Georg går forbi havnen i Troense, siger han.

Georg Stages forrige Svendborg-anløb var et værftsbesøg hos Ring-Andersen i 2013.