Fuld fart frem for salg af motorbåde

Fire sydfynske ny- og brugtbåds-forhandlere i Svendborg kan alle melde om gode tider og takker tv-program og sommer-vejret 2018.

Ingen besøgende på det aktuelle Boatshow kan undgå at passere fællestanden for sejlerfarvandet Det Sydfynske Øhav og Gnisten & Thurøbund Marine. Standen med Svendborg-firmaets udstillingsbus som kulisse holder parkeret ved indgangen til bådmessen i Fredericia. Med lydstærk musik, varm kakao og bål i olietønderne tiltrækker det sydfynske fremstød for motorer, bådservice og sejlende øhavs-turisme sig den uundgåelige opmærksomhed fra alle bådmessens tusinder af besøgende: - Vi kunne ikke ønske os en bedre placering, siger marinefirmaets leder, Michael "Gnist" Christensen. Standens anden vært, Svendborgs eventchef Anja Mia Haas nikker bifaldende.

Bål, musik og varm kakao. Anja Mia Haas fra Svendborg Event deler stand med Tom Paustian og Michael "Gnist" Christensen (t.h.) fra Gnisten & Thurøbund Marine. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

13-14 mand i arbejde De to sydfynske marinefirmaer Thurøbund og Gnisten fusionerede for fire år siden. I dag kan Michael Christensen gøre status, ved at fortælle, at staben nu er på 13-14 medarbejdere: - Det går godt. Vi har lige ansat et par stykker mere, siger han til Søsiden. Gnisten & Thurøbund Marine er forhandler af fire fabrikater af indenbords- og påhængsmotorer, har serviceværksted på Frederiksøen, marinebutik på Hudes Plads og opbevarer i denne sæson 143 lystbåde på fire lokationer. - Vinteren igennem har vi gjort det det meget i motorskift, bovpropeller på store både og forsikringsskader på propeller og glasfiber, siger Michael Christensen.

Boatshow var kun et par timer gammelt, da Henrik Larsen fra Leif Larsen Marine kunne melde solgt på denne Cap Camarat daycruiser. Det sorte på bådens side er et vindue. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Båd solgt på få timer På standen hos Leif Larsen Marine i Tved kan anden generation, indehaver Henrik Larsen præsentere en Danmarkspremiere, som ovenikøbet nåede at blive solgt i bådmessens første timer. For små 600.000 kr fik køberen en fransk designet og polsk fabrikeret Jeanneau Cap Camarat 7,5 DC daycruiser på godt syv meter. - Vi har haft en rimelig fremgang sidste år, og det tyder på at blive mere i år. Vi har fx godt gang i både til trolling-fiskere, siger Henrik Larsen, der gerne fremhæver sommevejret sidste år som en god sælger af netop både af denne type. Henrik Larsen oplever også en tendens til, at stadig flere vælger at købe helt nyt. - Nu er det 50 pct. Før var det omkring 70 pct brugt og resten nyt, siger Henrik Larsen.

Franchise-kæden Yachtbroker er skabt af Mikkel Synnenstvedt (t.h.) og har base i Svendborg. I dag leder Bjørn Normann brugtsalget på Fyn og i Sydjylland. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Gang i nystartet firma Fynbo Marine i Svendborg blev etableret for et lille år siden af Timmi "Gnist" Christensen og Kaj Rasmussen. Specialet er hurtige både som Bayliner og Quicksilver samt motorer fra Mercury. Firmaet gør det også i kommissionssalg og beskæftiger fire mand plus lejlighedsvis en mekaniker: - Vi mærker, at folk er begyndt vågne fra vinterhiet og ikke har glemt sidste års gode sommer. Vi sælger godt af Bayliner. Det er ganske vist amerikansk, men vi undgår Trump-tolden, fordi de er fabrikeret i Polen, forklarer Timmi Christensen. Firmaet på Porthusvej har i nær tilknytning til butikken lejet 1500 kvm. i de tidligere Contex-haller, hvor der er halvt fyldt med både til vinteropbevaring.

Kaj Rasmussen (t.v.) og Timmi "Gnist" Christensen er kommet godt igang med Fynbo Marine i Svendborg. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Brugt båd som kollegieværelse Hos Yachtbroker på Frederiksøen er Bjørn Normann nu den, der står for brugtbådssalg på Fyn og i Sønderjylland, mens Mikkel Synnestvedt tager sig af franchise-tagere i det Svendborg-baserede kædesamarbejde. - Vi mangler større sejlbåde af nyere årgange. På motorbådssiden er der efterspørgsel på størrelser som 40-50 fod i ordentlig stand. Altså de dyrere og ikke for gamle, siger Bjørn Normann og nævner også Havanna-familiens tv-progammer som salgsfremmende faktorer: - Det skaber interesse for langtursbåde, mærker vi. Som et lidt nyere område tilføjer Mikkel Synnestvedt, at der er gang i både solgt til brug som kollegieværelser i de store studiebyer. Her får man meget studenterbolig for 250.000 kr.

Boatshow bød også på vandscootere i skrappe farver. Foto: Søren Stidsholt Nielsen