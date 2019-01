Fremtiden er globalisering og digitalisering

Af Thomas H. Helsgaun, adm. direktør, Mærsk Training Svendborg, Rantzausminde.

Status og indsatsområder 2018: Mærsk Training har i 2018 været involveret i en række større aktiviteter og støttet kunder og samarbejdspartnere med teknisk såvel som ledelsesmæssige udfordringer i målet om at øge "Safety og Operationel performance", og i november kunne Mærsk Training, med stor succes, fejre 40 års jubilæum.

Overordnet har teamet i Svendborg nået en række vigtige milepæle i 2018, hvor særligt vores tekniske- og ledelsesmæssige udviklingskompetencer er blevet styrket markant. Dette betyder, at vi i endnu højere grad kan skabe værdi og løsninger for vores kunder i spændingsfeltet mellem det tekniske håndværk og det individuelle adfærdsmæssige udfaldsrum.

Mærsk Training er præget af en stærk, engageret og kundefokuseret kultur, og jeg ser frem til bidrage til den fortsatte udvikling, hvorfor jeg har store forventninger til 2019.

Digitalisering som bindeled mellem et lokalt og globalt fokus: I 2019 vil vi arbejde med tre hovedtemaer: 1) Styrkelse af vores fundament, 2) Digitalisering og 3) Udvidelse vores globale tilstedeværelse for derigennem at blive endnu bedre til at skabe værdifulde løsninger i samspil med vores kunder og vore samarbejdspartnere. Ved at investere og udvikle os inden for Remote Digital Learning, vil vi anvende digitalisering som et naturligt bindeled mellem vores lokale forretning i Svendborg med mulighed for simulator-træning og teambuilding og vores globale forretning, hvor det handler om at levere løsningerne on-site.

Vi har samlet nogle af verdens bedste kompetencer inden for den maritime, olie og gas- samt vindsektoren i Svendborg, men de kan ikke være alle steder på en gang. Men med Remote Digital Learning, vil vi kunne levere værdi og masser af god uddannelse on-site rundt om i hele verden.

Digitalisering kan ikke erstatte det uddannelsesniveau og udbytte man får af at træne fysisk sammen, så nøglen ligger i at kæde det fysiske og digitale sammen således, at basistræning, instruktioner og individuelle løsninger trænes on-site digitalt, mens mere komplekse træningsscenarier trænes i Svendborg i high-end simulatorer og med feedback fra vores people skills-afdeling således, at adfærd, stress-tolerance og gruppedynamikker forbedres. Derved kan vi reducere rejseomkostninger og samtidig højne kvaliteten af de løsninger, vi træner.