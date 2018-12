Forsinkelser er reglen: Ærø-bygget hybrid-færge endelig klar på Limfjorden

Det synes at være en uskreven regel, at projekter med mere eller mindre batteri-drevne færger skal være forsinket.

Sådan er det som bekendt gået med de nye Scandlines-færger på Østersøen, med Forsea-færgerne på Øresund og med Ærøfærgernes Ellen.

Med mere end to års forsinkelse i forhold til den oprindelige plan indehaver Ærø Kommunes og EU's projekt E-Ferry den foreløbige rekord for overskridelse af tidsplan.

Noget bedre, men ikke uforsinket er det gået på Limfjorden. Efter at overfarten Thyborøn-Aggers Søby Værft-byggede hybrid-færge Kanalen blev leveret fra Ærø i juli, blev den endelig sat i normal drift i mandags.

- Vi har nogle tilvænningsproblemer, men teknisk fungerer færgen godt nu, fastslår overfartsleder Kim Raabjerg Korshøj overfor Koøjet.

Kort efter m/f Kanalen blev leveret fra Søby fik den problemer med det elektriske motor-system. Det defekte blev pillet ud og sendt til fabrikken i Finland. Udbedringen har taget længere tid end normalt bl. a. på grund af en konkurs hos en leverandør.

- Ellers har vi brugt tiden på oplæring og træning af de otte, der skal sejle færgen, siger Kim Raabjerg Korshøj.

- Mandskabet har både skulle lære at håndtere en større og meget anderledes færge med fx azimuter (drejelige propeller i stedet for ror, red.) og alt det elektriske. Vores tidligere færge er 40 år gammel, så der er meget nyt. Vi har også fået nye lejer og besætningen er skåret ned fra tre til to, siger Kim Raabjerg Korshøj.

Færgen er ejet af kommunerne Lemvig og Thisted. Skroget er - ligesom Ærøs m/f Ellen - bygget i Polen og slæbt til Søby for færdiggørelse. Diesel-maskineriet på m/f Kanalen hælder overskudsproduktionen af strøm på batterierne og bruger el-kraft ved manøvrering ind og ud ad lejerne.

Når teknologien skønnes klar dertil, kan den ombygges til fuld batteri-drift. M/f Kanalen er 46 meter lang og kan medtage 22 personbiler og op til 98 passagerer. På hverdage sejler færgen i timedrift fra morgen til aften.