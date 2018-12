Først kom bogen: Nu vil hun vil samle Ærøs børnematroser

Først på året udsendte Anne Folting Haase fra Marstal "Søhesten" på eget forlag. Bogen skildrer, hvordan det er at være såkaldt børnematros. Med undertitlen "- en rejse på havet" fortæller Anne Folting Haase om egne oplevelser sammen med sine forældre om bord på et Mærsk-skib, hvor hendes far stod på kommandobroen.

- Det "Søhesten" rev med sig var, at det gik op for mig, at Marstal er en by med et usynligt hav af voksne børneletmatroser. Jeg har haft en masse henvendelser fra folk, der som jeg også har sejlet som barn, fortæller Anne Folting Haase:

- Jeg har bestemt mig for, at jeg vil indrykke en invitation til alle på øen, der som jeg har sejlet derude, før vi blev voksne. Vi skal mødes på byens hotel og hver tage vores billeder og oplevelser med, og så skal der udveksles historier og erfaringer. Vi bliver mange, og jeg har forstået at af alle de ting vi marstallere er kendetegnet ved, så er vi også en by bestående af børnematroser fra dengang børn var børn og man regnede med deres mod og evne til at klare sig selv og det omkring. Det bliver sjovt, fastslår Anne Folting Haase:

- Jeg har også haft henvendelser fra pensionerede sømænd. De har været glade for at læse den. Deres reaktion har samlet været..... "Det var lige præcist sådan det var". " og "Ja tænk... sådan har det været at være barn derude" fortæller Anne Folting Haase, der er privatpraktiserende psykolog i Marstal og Svendborg.