Før der kommer røg i skorstenen: 40 eller over 50 mio. kr fra fonde

Dert er her i hallen på Det Gamle Værft i Ærøskøbing, at genopbygingen af damperen Svendborgsund planlægges udført i sektioner. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Svendborgsund-projektet skal være med til at holde liv i de gamle håndværk, siger Christian Albertsen fra Det Gamle Værft i Ærøskøbing.

Inden det tærede skrog af den meget forhenværende damper Svendborgsund kan forvandles til et sødygtigt, dampdrevet skib, skal der bjærges en fyldig sæk milioner i havn. Leder af Øhavets Restaureringscenter Det Gamle Værft i Ærøskøbing, Christian Albertsen, vurderer, at det løber op i omkring 40 mio. kr.. I Skibsbevaringsfondens seks år gamle restaureringsplan tales der endda om mindst 50 mio. kr. Uanset beløbets størrelse er næste store skridt i genopbygnings-processen at udforme ansøgninger til fonde. Det er bl. a. til det formål Skibsbevaringsfondens plan og Claus Bendix Nielsens tegninger skal anvendes. - Genopbygningen bliver et meget stort projekt. Det største for et stålskib nogensinde herhjemme. Svendborgsund skal stort set nybygges. Noget i samme skala som Bonavista i Marstal, forklarer Christian Albertsen.

Da s/s Svendborgsund som motorfragtskibet Angelo ankom på slæb til Ærøskøbing lå det først i havnen for derefter at blive hevet op på beddingen til afstripning af bl. a. hele agtersektion med styrehus og aptering. Foto: Søren Stidsholt Nielsen.

Liv i gamle håndværk For Christian Albertsen er arbejdsprocessen mod målet mindst lige så vigtig som engang at kunne melde "sejlklar damper". - Vi gør det her for at holde liv i gamle håndværk og for at bevare kompetencerne her i landet, siger Christian Albertsen og sigter bl. a. til, at der til genopbygningen skal anvendes nitter og nagler og at de skal varmes i værftets esse. - Formidlingen er også vigtig. Publikum skal kunne følge vores arbejde, siger Christian Albertsen: -Visionen er, at vi skal være stedet i Danmark, hvor nittede stålskibe kommer hen - eller vi rejser ud herfra. Vi vil genopfinde skibsbygningskunsten fra før 1950, siger Christian Albertsen.

Sådan ser den ud i dag: S/s Svendborgsund blev efter afstripning på beddingen løftet over på stabel og tildækket. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Sektions-bygning Praktisk forestiller Christian Albertsen sig, at damperen skal genopbygges efter nogenlunde samme princip som på moderne, industrielle værfter. Det vil omsat til Ærøskøbing-forhold sige, at der bygges stålsektioner i Det Gamle Værfts hal - så store som porten tillader - og at de transporteres udenfor til montage på beddingen. Siden Det Gamle Værft støttet med midler fra bl. a. Sydfyenskes Fond overtog Svendborgsund, er der brugt op mod to og en halv mio. kr. på projektet. - Om en måned eller to mener vi, at vi er så klar, som vi kan blive til at søge de store fonde, så det vil vi gøre, siger Christian Albertsen.