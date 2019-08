Fødselaren holder sig i form med fiskefoder

SVENDBORG: I 2001 tog aktive kræfter i Svendborg initiativ til at overtage coasteren Caroline Samsø. Afskiberen var en forening på Kattegat-øen.Efter en rask navne-forkortning og næsten tyve år med Svendborg på hækken kan Caroline-foreningens formand, Jørgen Frederiksen, Svendborg gøre status: - Alderen taget i betragtning er skibets generelle tilstand god. Vi har ikke noget, der står lige for, heller ikke en større reparation. Vi har været gennem 60 års synet, det 12. hovedsyn. Det er der ikke mange skibe, der når. Vi havde lidt nervøsitet for ståltykkelsen. Men de fandt ikke noget, der var fundamentalt galt, fortæller Jørgen Frederiksen til Søsiden.

Sommer-travlheden skyldes primært at skaffe hovedindtægten for Caroline S' - sejlads med fiskefoder fra Haderslev til havbrug i Storebælt. De normalt omkring 35 sejladser indbringer 200.000 -300.000 kr til Carolines konto for drift og vedligeholdelse. Dertil kommer indtægter fra 400 støttemedlemmer og 40 erhvervs-medlemmer.

- Vi har nogle virkelig dedikerede folk gående, bl. a. Ib Kabel. De passer og plejer den, siger Jørgen Frederiksen. Kun et par gange på 19 år har Caroline S oplevet et udfald på maskinen.

Maskineriet er vitalt for et motorskib. Caroline S drives frem af den originale trækkraft. Den kører som smurt:

- Nogle af os er lidt halvgamle

Når Caroline S ikke har fiskefoder i lasten sejles charter i Øhavet eller ture med erhvervs-sponsorer.

- Jeg vil kalde økonomien anstrengt, men positiv, siger Jørgen Frederiksen og nævner samtidig nødvendigheden af at have nogle penge på kistebunden for at sikre driften og dermed det overordnede formål - at bevare den historiske coaster sejlende:

- Vi havde et maskin-havari for nogle år siden. Det kostede næsten en million kroner, siger Jørgen Frederiksen.

De frivillige besætningsmedlemmer med relevante kompetencer er fundamentet i indsatsen for Caroline S. En aktuel kampagne for at skaffe maskin-folk har givet pote. En god håndfuld interesserede har meldt sig.

- Vi kunne også godt tænke os nogle flere navigatører. Nogle af os er ved at blive lidt halvgamle, lyder det fra 83-årige Jørgen Frederiksen, der stadig tager en ugentlig tørn ved trærattet.