Flot tremaster sat til salg for 11,5 mio. kr.

FREDERIKSØEN På et værft med servicering og renovering af træskibe som speciale har året sin faste cyklus. I oktober ankommer træskibene og får vinterfrakkerne på, og nu i foråret siver de en efter en ud på sommerens togter - overhalede og nylakerede.

- Vi har heldigvis haft nok at se til også i år, siger værftsejer Peter Ring-Andersen, fjerde generation på Frederiksøen.

Blandt forårets mange danske og tyske kunder har været den nu 100-årige tremastskonnert Marilyn Anne fra Struer, tomastskonnert Aron fra Svendborg samt værftets egne nybygninger, bl. a. gaffelketchen Seute Deern, tomastskonnert Lilla Dan og sundfærgen Helge.

Sidstnævnte er ejet og velpasset af Svendborg Kommune og har under vinteropholdet fået indbygget en kaffe-automat til passagererne. Et flot stykke håndværk indrammet i et panel som passende for en årgang 1924.

Da Søsiden besøgte Ring-Andersen tidligere på ugen, var der stadig træskibe på begge værftets beddinger. På den ene så vi galeasen Palnatoke, der for et par år siden blev købt af værftsejer Cai Larsen fra Ring-Andersens genbo, Petersen & Sørensen Motorværksted.