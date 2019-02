Flaskepost-råd: Husk at forsegle proppen med lak

Med et afsæt i over 1000 afsendte flaskeposter ude fra verdenshavet øser pensioneret skibsfører Bendt B. Jensen fra Tåsinge gerne lidt af sin erfaring til potentielle afsendere af flaskeposter:- Man vil jo gerne have svar, og her kan en synlig pengeseddel i flasken være et godt middel til at fange en forbipasserende finders opmærksomhed. I de første år gjorde jeg det ikke, men i de senere år lagde jeg en tyve dollar-seddel i. - Når folk har fundet flasken, har jeg også været ude for, at nogle vil prøve at hive en ekstra pengeseddel ud af mig, når jeg kvitterer for modtagelsen af deres brev. Det har de nu aldrig fået, siger Bendt B. Jensen. Når flasken kastes ud fra skibet er det vigtigt, at den er helt tæt. Hvis den tager vand ind, kan den synke eller indholdet - brev og pengeseddel - kan tage skade. Bendt B. Jensens trick til tætning har været, at trykke korkproppen nogle millimeter ned i flasken og fylde rummet med smeltet lak. - Hvis der går længe, kan solen og saltvand få lakken til at forsvinde. Men proppen er der stadig. Det virker. Mange af de papirer jeg har fået tilbage, er i meget fin stand, forklarer Bendt B. Jensen. Et sidste råd fra den erfarne afskiber er at rulle brevet i flasken ind i flere lag papir. - Når flasken flyder afsted ude på havet, får den masser af sol. Det kan få brevets tekst til at falme, så det bliver ulæseligt for modtageren. Derfor er det en god idé at lave en afskærmning i form af at rulle nogle lag papir uden om brevet. De ekstra papirlag kan også tage mod lidt fugt. Jeg har oplevet, at ekstra-papiret har været ødelagt og at selve mit brev var uskadt, siger Bendt B. Jensen.