Fire fartøjer er i gang: Stor operation for vandledning til lille ø

Indtil 1994 måtte Siøs daværende ejer, proprietær Jørgen Pedersen med tankvogn sørge for, at øens omkring en snes beboere og Siøgårds dyr fik ferskvand kørt over broen fra Rudkøbing. Derefter fik Siø, der hørte under den daværende Tranekær Kommune, etableret en vandledning. Forsyningen lå nedgravet tværs over Rudkøbing Løb lige nord for Langelandsbroen.

Denne undersøiske vandledning har nu haft sine bedste dage, oplyser driftsleder Benny Lai Pedersen fra Langeland Forsyning:

- Ledningen er blevet undermineret, og vi har haft flere brud, som er blevet udbedret. Nu har vi besluttet at skifte hele ledningen ud, siger Benny Lai Pedersen til Koøjet.

Udskiftningen af den godt en kilometer lange vandledning af kunststof har været under projektering i nogle måneder. For en uges tid siden blev den praktiske operation sat igang - bl. a. synligt for passerende på Langelandbroens nordlige vejbane.

Operation ny vandledning til Siø er en større sag. Foruden mandskab fra JD Contractor i Holstebro og Vesta Fjord i Bogense involverer opgaven fire fartøjer, en håndfuld biler samt en gravemaskine og en gummiged på land.

JD Contractor har til opgaven udstationeret det selvsejlende specialfartøj Marcos. Den kan lidt af hvert, og blev i øvrigt også benyttet til slæb og pumper, da m/f Ærøsund skulle sænkes ved Ballen i 2014.

Til den aktuelle betjening af JD Contractors dykkere er ankommet m/s Honte, en moden dame bygget i Holland i 1961. Fra samme vestjyske rederi deltager motorfartøjet Lille Bjørn. Desuden er gravemaskinen på m/s Marcos suppleret af en mindre gravepram til udgravning af en rende til vandledningen på den kystnære, lavere vanddybde.

Når den nye vandledning er klar til at forsyne siøboerne og dyreholdet, fjernes den gamle ledning fra havbunden.

Benny Lai Pedersen oplyser, at etableringen koster Langeland Forsyning omkring halvanden million kroner.