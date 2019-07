Fed maritim oplevelse venter: De helt store sejlskibe kommer om ti dage

Danmark bliver i den grad forkælet af verdens største kapsejlads for store sejlskibe, Tall Ships Races.

Selvom kun få danske skibe plejer at deltage, vælger den britisk baserede ledelse forholdsvis ofte at lade nogle udvalgte, danske havne indgå i sejladsen. Dette års Tall Ships Races begunstiges med hele to anløb ud af fire.

Årets race for verdens største sejlskibe blev tidligere på måneden skudt fra start efter tre-fire dages fest på havnen i Aalborg. Skibene fyldte godt op langs kajerne på begge sider af Limfjorden, før de satte kursen mod Hals Barre og startområdet i Kattegat.

Desværre for arrangørerne dykkede besøgstallet på havnen i forhold til forrige værtsår, 2015. Dengang blev der meldt om svimlende 718.000 besøgende.

I år nåede besøgstallet lige godt og vel at runde den halve million. Faldet i besøgstallet tilskrives udelukkende massiv blæst og regn, der herskede i dagene, mens skibene skulle trække folk til havnen.

Med værtsskab for Tall Ships Races i 1999, 2004, 2010, 2015 og nu i 2019 har den nordjyske hovedstad minimum dansk rekord som anløbsby. Og om tre år er Aalborg igen på Tall Ships-søkortet som finaleby i starten af august.

Startby i 2022 bliver i øvrigt Esbjerg, der også er en populær Tall Ships-by.

Efter anløb i et par norske havne slutter dette års Tall Ships Races i Aarhus den 1. august. På kajen lægges op til fest i fire dage.

Publikum kan komme helt tæt på og om bord i de fleste af de over 60 sejlskibe. Blandt de danske deltagere er Georg Stage, Den Store Bjørn, Loa, Betty, Klitta og Skonnerten Jylland.

Tall Ships Races arrangeres af Sail Training International. Det overordende formål er at få unge mennesker til at interessere sig for livet til søs. Mindst halvdelen af de medsejlende skal på den baggrund være mellem 15 og 25 år.

De næste par år kommer Tall Ships Races ikke til Danmark. I 2020 går sejladsen til Frankrig, Spanien og Portugal, og i 2021 fra Polen til den østlige del af Østersøen.