Eneste sted på Fyn: Thurø byder handicappede med ud i sejlbåde

Starten var hård og famlende. I dag har sejlklubben i Gambøt gode faciliteter for sejlere med fysisk handicap. Søsiden tog til Thurøbund.

THURØBUND: For 30 år siden udviklede de handicappedes idrætsforening i Svendborg en idé sammen med Thurø Sejlklub. Målet for det nye samarbejde var at skabe et tilbud om sejlads for fysisk handicappede. Det lykkedes. I dag er den driftige sejlklub i Gambøt tilmed den eneste fynske klub, der stadig kan tilbyde handicappede en tur i en sejlbåd. Leder af handicap-sejladsen, Erling Justesen, Strammelse på Tåsinge, har været aktiv fra den spæde start. - Den første udfordring var at skaffe en egnet båd. Efter en indsamling i de handicappedes støtteforening blev der købt en Mini 12'er. Den fik sejlklubben så doneret, fortæller Erling Justesen.

Fakta Thurø Sejlklub med faciliteter i Gambøt ved Thurøbund fylder 80 år næste år. Thurø Sejlklubs landbase er det gamle klubhus Egely på toppen af skrænten og det nyere, handicapvenlige havnehus ved bådpladsen.Klubbens medlemstal ligger stabilt omkring godt 500.



Klubformand siden 2009 er Ib Oldrup.



Foruden handicap-sejladsen er Thurø Sejlklub aktiv med bl. a. optimistsejlads for børn, hurtigere både for unge, kvindesejlads, seniorer, sejlerskole, Øhavets største aftenkapsejlads, klassikeren Øhavet Rundt (i år 30.-31. august) og er sammen med andre øhavsklubber medarrangør af Svendborg Classic Regatta.



Handicapleder Erling Justesen melder, at der er plads til nye aktive handicap-sejlere. Kontakt 6354-0004 - eller sosn med faciliteter i Gambøt ved Thurøbund fylder 80 år næste år.landbase er det gamle klubhus Egely på toppen af skrænten og det nyere, handicapvenlige havnehus ved bådpladsen.Klubbens medlemstal ligger stabilt omkring godt 500.siden 2009 er Ib Oldrup.-sejladsen er Thurø Sejlklub aktiv med bl. a. optimistsejlads for børn, hurtigere både for unge, kvindesejlads, seniorer, sejlerskole, Øhavets største aftenkapsejlads, klassikeren Øhavet Rundt (i år 30.-31. august) og er sammen med andre øhavsklubber medarrangør af Svendborg Classic Regatta.Erling Justesen melder, at der er plads til nye aktive handicap-sejlere. Kontakt 6354-0004 - eller handicap@thuroesejklub.dk

Thurø Sejlklub har til handicapsejladsen indrettet ponton og bro til afsejling og anløb. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ingen toiletter i 1990 Den første tid var lidt hård, husker Erling Justesen. Han nævner noget så basalt som handicapvenlig toilet-adgang. Det havde sejlklubben ikke dengang. De nødvendige faciliteter er først kommet senere efter et nybyggeri på havneområdet: - Hvis folk fra Thurø skulle noget, kørte de hjem til sig selv, og når vi skulle samles efter en sejlads, sad vi i læ under Suttetræet, forklarer Erling Justesen. De mindre gode faciliteter er historie. I dag råder klubben over handicap-tilgængelige pontonbroer. På broerne er monteret et par manuelle, letbetjente kraner til løft af sejlere ned i og op fra bådene. - Vi havde en famlende start. Folk skulle lempes ned i bådene. Vi brugte mastekranen til de tungeste, siger Erling Justesen.

Når de handicappede er til søs i sejlbådene, er sejlklubbens ledsagebåd med ude på Thurøbund, Her er båden bemandet af Frits Jørgensen, Børge Danslet og Bent Frandsen. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ikke sejlet før Selv havde Erling Justesen ikke sejlet før han gik aktivt ind i etableringen af handicap-afdelingen. Erling Justesen stod ud i en Mini 12'er med et håb om, at det ikke blæste for meget: - Dengang var jeg mere lammet, end jeg er i dag. Jeg fik i sin tid betændelse i hjernen og var lammet i hele venstre side og har fortrinsvis haft beskyttede job siden 1990. I dag er jeg spastisk i min venstre side. Der er ikke noget finmotorik, der virker. Jeg kan bruge min hånd til at bære noget, der ikke kan gå i stykker, fortæller Erling Justesen.

Et par familiemedlemmer fik lov at komme med på en lille tur i denne Olsen Twin. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- Vi kan klare de fleste I øjeblikket sejler omkring en halv snes handicappede i Thurø Sejlklubs fem både af typerne Mini 12'er og Olsen Twin. Behovet for tandem-bådtypen med plads til en hjælper er størst: - De fleste fysiske handicap kan vi håndtere. Vi har ikke haft psykisk syge, men vi har haft nogle, der var - skal vi sige - lidt specielle. Det har vi også klaret. Vi kan sige, at alle, der har fysiske defekter, der gør, at man ikke fungerer normalt, kan komme og være med her. Det eneste krav er, at de skal kunne sidde i en båd, siger Erling Justesen.

Bent Frandsen, Rudkøbing i ledsagebåden. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Frivillige er fundament Da Søsiden til den ugentlige handicap-sejlads besøgte havnen Gambøt og fik en tur i ledsagebåden, var en håndfuld frivillige hjælpere i gang. Instruktørerne Kim Isager og Torsten Lund var med ude i Olsen Twin-bådene. Ledsagebåden var bemandet af Fritz Jørgensen, Børge Danslet og Bent Frandsen. En af de handicappedes pårørende i flere generationer var også med ude eller gav en hånd med ved bådenes afgang og ankomst til broerne. - Frivillige kræfter er fundamentet i, at vi kan tilbyde handicap-sejlads. Hjælperne har meldt sig selv og de er meget engagerede, fastslår Erling Justesen og nævner, at klubben har plads til både flere hjælpere og flere handicappede sejlere. Efter onsdagens sejlads i sol og moderat vind ventede kaffe, kage og en sejlersnak omkring havnens borde.

Fire ud af Thurø Sejlklubs fem handicap-både var på vandet, da Søsiden kom forbi. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

- En naturlig del af klubben Handicapsejlernes relation til de øvrige medlemmer i Thurø Sejlklub har gennem årene udviklet sig gunstigt: - I starten var vi mest for os selv. Vi synes ikke, at vi skulle komme til besvær. Langsomt begyndte der at komme kontakt med dem hernede. Nu er vi med i klublivet. Vi er en naturlig del af sejlklubben. Tidligere har vi måske lidt været som et vedhæng og skulle undskylde os, fortæller Erling Justesen. Handicap-sejlerne følger den normale sejlersæson med sejlads fra maj-oktober. - Nogle venter lidt med at sejle, hvis de ikke kan tåle kulde i kroppen, siger Erling Justesen.

Jørgen Dalgaard kommer ind i Mini 12'eren og hjælpes til rette af Flemming Helskov. Foto: Søren Stidsholt Nielsen