Endelig synes Ellen tæt på målet: Batterifærgens lange og dyre historie

Elllens projekt-, bygge- og test-fase har været ramt af forsinkelser, fordyrelser og tekniske uheld. Batterifærgen skulle oprindelig have været i drift i sommeren 2017, men skroget ankom først fra Polen til Søby (foto) i efteråret samme år. Nu sejler Ellen - to år forsinket og mange millioner dyrere end budget. Foto: Søren Stidsholt Nielsen

Ellen skulle have været i drift for over to år siden. I projekt-, bygge- og testfasen har den EU/kommunale færge været forfulgt af forsinkende og fordyrende faktorer.

SØBY: Hvis alt går som forventet, ser det lige nu ud til, at torsdag i næste uge bliver en mærkedag i dansk og ikke mindst ærøsk færgehistorie. Den 15. august er i følge de seneste meldinger sat som dagen, da batterifærgen Ellen skal gå i ordinær drift med passagerer og biler. Hvad der kan komme i vejen for planen er, at en erstatning for en elmotor afbrændt under en testsejlads ikke er klar til drift. Motoren til den ene bovpropel skal godkendes efter montering,.Det forventes klaret tirsdag.

Reduceret sejlplan Fra færgens ejer, det kommunale rederi Ærøfærgerne, er indtil for kort tid siden meldt, at Ellen skulle sejle mellem fem og syv dobbeltture dagligt mellem Søby og Fynshav. Denne plan er efterfølgende reduceret til, at Ellen skal sejle diesel-færgen Skjoldnæs' nuværende fartplan på Søby-Fynshav. Baggrunden for den midlertidige reduktion er, at en tredjedel af Ellens batterier endnu ikke er - som det hedder - færdigbalanceret. Det betyder, at batterierne først er oppe på fuld ydeevne, når de har været ladet op, brugt i drift og dermed ladet af nogle gange. Processen inspiceres af besøgende eksperter fra leverandøren. Så længe ikke alle færgens batterier er afbalanceret, kan batteripakken ikke levere fuld styrke til fremdriften. Batterierne ventes oppe på fuld ydeevne i løbet af september. Indtil da vil Ellen sejle i Fynshav-fartplanen gældende for Skjoldnæs. Det vil sige to dobbeltture om søndagen og tre dobbeltture alle andre dage. Hvis dette den manglende bovpropel-motor meldes driftsklar, vil Ellen sejle sin jomfru-tur med passagerer og biler nu på torsdag kl 06.20 fra Søby. Interessen for booking til jomfrusejladsen meldes stor. - Endnu ved vi ikke helt, hvordan det skal markeres, men forvent en flagpyntet færge, siger Ærø Kommunes projektleder for vedvarende energi, Cecilie Larsen. Senere præsenteres Ellen for bl. a. leverandører, EU-folk samt politikere fra region og kommuner.

Over to år forsinket Vejen til endelig at kunne tage passagerer og biler om bord har været lang og belagt med forsinkelser, tekniske uheld og budgetoverskridelser. Da projekt E-Ferry blev skudt fra start i 2015 var det planen, at færgen skulle sejle i drift fra juni 2017. Men Ellens skrog blev først slæbt fra det polske byggeværft og ankom til Søby i oktober 2017. Siden er en række forskellige premiere-datoer meldt ud - og udsat.

Udgtifts-hop på 41 pct. Blandt problemerne har varet en konkurs hos en leverandør af batterier, byggestart før alle tegninger var klar og senest - under testsejladserne - hele tre afbrændte elmotorer til bovpropeller. På økonomisiden er det fra Ærø Kommune oplyst, at den kommunale andel af projektet i forhold til budget er overskredet med 41 procent bl. a. på baggrund af ekstra-regninger fra Søby Værft. Kommunen havde budgetteret med en andel på 78 mio. kr. For Ærøs skatteborgere bliver facit 110 mio. kr. Da Søby Værft tidligere i år præsenterede sit 2018-regnskab blev det oplyst, at omkring otte mio. kr af underskudet kunne tilskrives arbejdet med Ellen. Ellen blev officielt navngivet ved en festivitas omkring lejet i Søby den 1. juni i år og blev efter en økonomisk tvist med Søby Værft overdraget til Ærø Kommune.