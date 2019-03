Den første Ellen sejlede i femkant fra Faaborg til Dyreborg, småøerne og Ærø.

Den første rigtige færge på forbindelsen mellem Faaborg og Ærø var damperen Ellen. Hun var et stålskib leveret i 1903 fra det norske Aker-værft i Kristiania, nutidens Oslo. Passager- og godsfærgen blev drevet under det nye rederi Dampskibsselskabet Ellen med hjemsted på Steensgaard Gods mellem Faaborg og Svendborg. Det var andre tider - dengang for 116 år siden. Den nybyggede damper sejlede i intet mindre end en femkant-rute. Med morgenafgang fra Søby fik passagererne også anløb på Lyø, Avernakø og Dyreborg, inden færgen gjorde fast langs kaj i Faaborg.

Ellen-memorabilia. Dette ubrugte gods-frimærke fra Dampskibsselskabet Ellen var udbudt på Bruun-Rasmussens Kunstauktioner.

Et kvarter hurtigere end i dag Søsiden har fundet en fartplan fra den periode. Det fremgår, at femkant-sejladsen under normale forhold tog to timer og tyve minutter. Middags-afgangen fra Søby gik udenom småøerne og Dyreborg. Dermed kunne sejladsen direkte til Faaborg dampes igennem på fem kvarter. Ikke, at det nu mere end 100 år senere gøres meget hurtigere. I dag tager overfarten en fuld time med Ærøfærgernes alderspræsident m/f Skjoldnæs.

Ellen sejlede femkant-trafik med tre anløb undervejs Faaborg-Ærø. (Mindre tydeligt forlæg af fartplan i Søsidens grafiske rekonstruktion) .

Gods på fordækket Ellen var en typisk mindre passager- og gods-damper fra den tid. Hun målte 22 meter i længden og små fem meter i bredden. Det delvis overdækkede forskib var forbeholdt stykgods, landbrugsprodukter og levende dyr. Passagererne opholdt sig i salonen under styrehuset eller på agterdækket. Den norsk-fabrikerede dampmaskine af typen to-cylindret compound kunne med sine 98 hk fremdrive Ellen med ni knob. Ikke et muskelbundt men i følge fotografier fra den tid nok til, at Ellen også evnede at slæbe større sejlskibe ud af Faaborg havn og i øvrigt kunne klare sig i et datidigt fænomen - farvand belagt med is.

Færgekrig Færgekrig er ikke noget nyt og heller ikke forbeholdt Ærøskøbing og Marstal. Søby har også haft sine slag. Ellens endeligt på Faaborg-Søby blev således en intens færgekrig i sidste halvdel af 1920'erne. Baggrunden for den skærpede konkurrence var, at Søbys nyoprettede Øernes Dampskibsselskab med damperen Freya begyndte at besejle Faaborg-Søby. Det førte til Dampskibsselskabets Ellens likvidation i 1927. Det Svendborg-baserede Sydfyenske Dampskibsselskab sejlede også på ruten med den 1894-byggede damper Rut, men strakte våben i 1930.

Ellen ved Lyøs brohoved. Det var længe før Lyø og Avernakø fik egen færgeborbindelse. Ill: Faaborg Byhistoriske Arkiv,.

Svin Langeland-Faaborg Efter Ellen-selskabets likvidation blev damperen solgt til Sydfyenske. Pris: 8000 kr. Svendborg-rederiet indsatte derefter fra 1928 Ellen i kystfart ved Langeland.På Langeland gav folkeviddet færgen tilnavnet Grisedamperen. Forklaringen på den lidet charmerende betegnelse var, at s/s Ellen i fart fra Lohals, Dageløkke, Åsø og Rudkøbing sejlede grise fra Langeland til slagtning i Faaborg.

Ophugget i Svendobrg I 1933 fik Langeland så sit eget svineslagteri. Dermed ophørte behovet for sejladsen med levende svin. Efter præcis 30 år i Øhavs-trafikken blev denne første Ellen solgt af Sydfyenske til skrotning. Køberen var Svendborg Skibsværft. Værftet på Frederiksøen slap 2000 kr, og i 1934 kunne det afmelde Ellen som ophugget.