Efter fire og et halvt år i Svendborg havn: Nu løftes miljøskibene på land

Ord som "farce" og "skandale" kommer på læberne, når menigmand får sig en snak om Miljøstyrelsens skibe i Svendborg havn.

Når de stærke udtryk lyder, skyldes det, at de statsejede skibe købt brugt i England for 16 mio. kr, nu ligger urørte på fjerde år. Fyns Amts Avis fortalte første gang om skibene få dage efter ankomsten i november 2015.

Udfordringen med Sif og Frigg er, at de ikke i deres konstruktion egner sig til at tage prøver af havvand. De to katamaraner skabt til offshore-mandskabstransport skal bygges om.

Planen er at forlænge dem godt to meter, ilægge kraftigere motorer samt bygge aptering til overnattende besætning.

Efter flere skibstegnestuers ikke helt problemfrie bud på løsninger prækvalificerede Miljøstyrelsen sidste år fem værfter til opgaven. I det forudgående forløb blev det også overvejet at sælge skibene.

Kun et værft, Jobi i Strandby ved Frederikshavn, bød på ombygning.

Da budet skulle åbnes, lød det på godt 19 mio. kr. pr. skib - mere end det dobbelte af Miljøstyrelsens budget. Dette forhold har skabt en konflikt med værftet, fordi værftets direktør før budafgivelsen i et møde med styrelsen havde fået opfattelsen af, at et bud over rammen ville være ok. Men udbudet blev annulleret, og det fører nu til, at styrelsen laver en ny budrunde.

I det nye udbud er hovedårsagen til den højere pris, kravene til skibenes mindstehastighed, udeladt.

Kontorchef i Miljøstyrelsen Morten Jepsen siger til Koøjet, at et nyt, ændret udbud med en ramme på 24 mio. kr kommer ud i første kvartal i år:

- Vi sigter på, at skibene skal sættes i drift medio 2020, fastslår Morten Jepsen.

Skibenes forventede, samlede pris til den tid: 40 mio. kr.

I løbet af et par uger løftes Sif og Frigg på land for eftersyn og videre opbevaring. Det er nærliggende at antage, at det bliver i Svendborg, men en beslutning er ikke truffet.

I det fire og et halvt år lange oplægger-forløb i Svendborg har en tilsynsmand startet motorerne et par gange om måneden.